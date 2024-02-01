Ne menekşe gözleri ne de büyük aşkları unutuldu… Hollywood'un en 'müsrif' çifti seyahate 156 bavulla çıkıyormuş!

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Elizabeth Taylor, Mart 2011’de 79 yaşında ölürken geride büyük bir efsane bıraktı. Unutulmaz filmleri, hâlâ akıllarda kalan menekşe gözleri, yaşadığı büyük aşklar ve yaptığı 7 evlilik ölümünden sonra bile konuşulmaya devam etti. Elizabeth Taylor da birçok günümüz yıldızı gibi çocuk yaşta kameraların karşısına geçti... Büyüleyici güzelliği bir yana büyük bir yeteneğe de sahip olan Taylor sayısız filmde oynadı, başarısını da iki Oscar'la perçinledi

ELIZABETH TAYLOR VE RICHARD BURTON’IN UNUTULMAZ AŞKI

Hayatı boyunca 7 evlilik yapan Elizabeth Taylor, gelmiş geçmiş en büyük aşkını birlikte 11 filmde rol aldığı bir diğer Hollywood efsanesi Richard Burton’la yaşamıştı.

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Tarihe geçen bu efsane aşk 1962’de ünlü Cleopatra filminin setinde başladı. Buton o zamanlar evliydi. Bu yüzden de aşkları daha başlar başlamaz büyük fırtınalar kopardı.

Derin mavi gözleri, yaşadığı çalkantılı aşklar, 7 evliliği hep çok konuşuldu... En büyük aşkını yaşadığı Richard Burton'la Hollywood'un en efsane çifti olmuşlardı

Zaten çiftin aşkları da epey fırtınalı yaşandı. O dönem kendisi de evli olan Elizabeth Taylor boşandıktan 10 gün sonra Richard Burton’la evlendi.

BİR KEZ YETMEDİ İKİ KEZ EVLENDİLER

1964’ten 1974’e kadar süren bu evlilikten sonra ayrıldılar. Birbirlerinden kopamayan ünlü aşıklar 1975’te yeniden evlendi, 1 yıl sonra da yollarını sonsuza kadar ayırdı.

Evlendiklerinde Taylor 32, Burton 38 yaşındaydı... Üstelik ikisi de başkalarıyla evliydi... Aşkları büyük olay oldu, evlilikleri ve dillere destan yaşantıları da yıllarca anlatıldı

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Elizabeth Taylor ve Richard Burton’ın aşkı sadece birbirlerine duydukları büyük tutkudan ibaret kalmamıştı.

O yılların en çok konuşulan isimleri olan iki ünlü yıldız gerçek anlamda “Hollywood yıldızı” olan ilk çifttiler. Yaşadıkları ultra lüks hayat, alışkanlıkları, pahalı zevkleri ve kaprisleri hiç unutulmadı.

Ünlü biyografi yazarı Roger Lewis yakında çıkacak olan "Erotic Vagrancy" adlı kitabında efsane aşıkların bu hâlâ unutulmamış olan yaşantılarına biraz daha yakından bakıyor. İki kez evlenen çift bir noktadan sonra onları ayrılığa sürükleyen kötü alışkanlıkları nedeniyle kendi yollarına gittiler... Ancak Hollywood'daki ünlü Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızları bile yan yana duruyor

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HOLLYWOOD’UN EN EFSANE VE EN “MÜSRİF” ÇİFTİ

Kitap Elizabeth Taylor ve Richard Burton çiftinin aşklarını ve bir arada geçirdikleri yılları incelerken, birer jet sosyete üyesiymişçesine kürklere, mücevherlere, yatlara, tablolara ve daha aklınıza gelebilecek bütün lükslere nasıl milyonlar döktüklerini gözler önüne seriyor…

Yanlarına sekreterler, makyaj sanatçıları, temizlikçiler, bir ev fotoğrafçısı, öğretmenler, korumalar, hemşireler, işletme müdürleri, şoförler, uşaklar ve hatta bavul paketleyiciler alarak çıktıkları seyahatler de kitabın en can alıcı kısımlarından. Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ın aşkları Cleopatra filmini çektikleri sırada başladı

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BİR SEYAHAT İÇİN 156 BAVUL! E ONU TAŞIYACAK BİRİLERİ DE LAZIM…

Yazar Lewis kitabında 1967'de Taormina Film Festivali'ne katıldıklarında Burton ve Taylor'ın yanlarında 156 bavul getirdiklerini anlatıyor.

Paris'teki Lancaster Oteli'ne yaptıkları bir ziyaret sırasında 21 oda tutan çift kucaklarından hiç indirmedikleri süs köpeklerini de otelin restoranına götürüyor ve masaya oturtup servis yaptırıyordu…

Göz kamaştırıcı çift diğer zamanlarda, hiç ziyaret etmedikleri şehirlerdeki otellerde süit oda tutuyorlardı.





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LÜKS YATA 6 AYDA BİR YENİ HALI DÖŞENDİ

1967 yılında yedi adet çift kişilik kamara, üç banyo ve hafif makineli tüfeklerin bulunduğu bir cephaneliği de olan Kalizma adlı lüks bir yat satın aldılar.

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Taylor ve Burton yatı, içinde çok pahalı mobilyalar olduğu ve evcil hayvanların tuvalet ihtiyacını gidermesi nedeniyle her altı ayda bir değiştirilmesi gereken halılarla döşediler.

Burton 1968'de Londra'da "Where Eagles Land" filmini çekerken, köpekleri Cuthbert, Georgia, Oh Fie ve E'en'e kendi teknelerini verdiler ve İngiltere'nin köpek karantina kısıtlamalarını aşmanın bir yolu olarak haftalık bin sterlin maliyetle tekneyi Tower Bridge yakınlarında demirlediler.

İKİSİ DE LÜKSE HASTALIK DERECESİNDE TUTKUN OLDUKLARINI BİLİYORDU

İkili, bu lüks düşkünlüklerinin ne kadar abartılı olduğunun farkındaydı.

Taylor bir keresinde "neredeyse bir hastalık gibi elmas tutkusu" olduğunu itiraf ederken, Burton "Elizabeth'i ucuz içkiyle ben tanıştırdım. O da beni Bulgari ile tanıştırdı" demişti. Dünyanın o dönemki en büyük yıldızları olan çift para kazandıkça daha çok para harcadı... Taylor göz alıcı mücevherlere, Burton da lüks yatlara tutkundu

ÖĞLEN OLMADAN ONLARI GÖREN OLAMAZDI

Kitapta ünlü çiftin birlikte rol aldıkları filmlerin çekimlerinde yaşananlar da yer aldı. Elizabeth Taylor'ın soyunma odasının bir sürü beyaz gül ve müge çiçeği ile dolu olduğu, herkese “Burton'lar sizi selamlamadıkça siz de onları selamlamayın” şeklinde basılı talimatlar dağıtıldığı ortay çıktı…

Sabah 10'dan önce ya da akşam 6'dan sonra çalışmayı reddeden Elizabeth Taylor ve Richard Burton sete hiçbir zaman öğlen 12:30'dan önce gitmediler… Ünlü aşıklar yaşadıkları hayatın tuhaflığının ve lükse artık bağımlı olduklarının farkındaydılar

EN ÜNLÜ RESSAMLARIN TABLOLARI, PAHA BİÇİLMEZ MÜCEVHERLER

Gişe rekorları kıran Cleopatra filmi 1967'de gösterime girdi ve Taylor'a 1,1 milyon dolarlık maaşının yanı sıra 4 milyon dolar kâr yüzdesi kazandırdı; Burton'a ise 750.000 dolar ödendi.

Çift kazandıklarını kısa sürede Monet, Picasso, Renoir, Degas ve Pissarro'nun sanat eserlerine harcadı.

Elizabeth Taylor bir dönem ağrı kesici, uyuşturucu etkisi yapan haplara bağımlı oldu, Richard Burton ise alkolizme yenildi... Büyük aşklarını da işte bu yüzden yitirdiler

Burton'ın büyük aşkına aldığı 1,1 milyon dolarlık ve 69,42 karatlık elmas ve 33 karatlık Krupp Elması gibi gösterişli mücevherler de cabası…

Taylor bir keresinde bu mücevheri 1971 yılında Kensington Sarayı'ndaki bir davette takmış ve Prenses Margaret'in "Ne kadar kaba" yorumunu yapmasına neden olmuştu. Ünlü çift tam 11 filmde birlikte başrol oynadı... Bu filmlerde de genelde gerçek hayattaki gibi tutkulu aşıkları canlandırdılar

BİRİ ONU UYUŞTURAN İLAÇLARA, BİR DE ALKOLİZME YENİLDİ… İŞTE BÜYÜK AŞK BÖYLECE BİTTİ

Büyük bir lüks, daha doğrusu müsriflik içinde yaşanan bu unutulmaz aşk ve evlilik Taylor'ın ilaç bağımlılığı ve Burton'ın giderek kötüleşen alkolizmiyle birlikte sona erecekti.

Elizabeth Taylor 2011'de 79 yaşında Richard Butron ise 1984'te 58 yaşında öldü

10 yıllık evliliğin ardından 1974'te boşandılar, ancak ertesi yıl yeniden evlendiler ve 12 aydan kısa bir süre sonra yeniden boşandılar.