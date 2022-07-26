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Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel#Cenk Eren#Taksim Ev
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Artan ev fiyatları, Nazan Öncel’i de isyan ettirdi. Taksim’de 1+1 dairenin 13 milyon liraya yakın bir fiyatla satışa sunulduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan sanatçı, tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

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Emlak sektöründeki fiyat artışı, sanat dünyasının ünlü ismi Nazan Öncel’i şaşkınlığa uğrattı. İstanbul-Taksim’de bulunan 1+1 dairenin fiyatını soran Öncel, aldığı yanıt karşısında şoke oldu. Sanatçı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Videoda “Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar; neyse sustum” diyen Nazan Öncel’in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kişi artan fiyatlardan dert yandı.

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ŞARKI İÇİN EV PARASI İSTEMİŞTİN

Nazal Öncel’in paylaşımına sanat dünyasından ilginç bir çıkış geldi. Cenk Eren, meslektaşına şöyle yanıt verdi: “Çok haklısınız Nazan Hanım. Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz, size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda. Sevgi ve saygıyla, her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle.”

 

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#Nazan Öncel#Cenk Eren#Taksim Ev

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