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'Şarkı da yazarım, fistan da dikerim'

#Nazan Öncel#Neslihan Atagül#Ebru Polat
Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

Ünlü şarkıcı iğne ipliği eline aldı sahne kıyafetini kendisi dikti!

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Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

Ünlü sanatçı Nazan Öncel 1 Temmuz'da vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Eline iğne iplik alan Öncel kıyafet dikti!

Sevilen şarkıcı Nazan Öncel uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da konser verecek olan şarkıcı sahne kostümünü hazırlamaya başladı. Eline iğne iplik olan Öncel, paylaştığı video da sevenlerine seslendi. 'Şarkı da yazarım, fistan da dikerim' diyen ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

ÜNLÜLER DE TEMİZLİK YAPAR!

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kırmızı halıda salına salına ihtişamla yürüyen o yıldızlar da yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyorlar. Ya da mutfağa girip yemek yapıyorlar. Belki çok fazla vakit bulamıyorlar bu işler için ama eline geçen ilk fırsatta soluğu mutfakta alan; elektrik süpürgesi ya da toz beziyle evini temizlemeye girişen çok sayıda ünlü var.

Fotoğraflar: Instagram

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Yemekler kraliçeden!

Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi.

Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor.' notunu yazdı. Emilia Clarke, Game of Thrones dizisiyle ekranlara damga vurmuştu.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

EBRU POLAT

Şarkıcı Ebru Polat'ın bu pozu uzun süre magazin gündemini süslemişti. Denize sıfır servet değerindeki evin camlarını titizlikle silen Polat'ın bu pozları çok konuşulmuştu.

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Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

NURGÜL'ÜN EV HALİ

Nurgül Yeşilçay, evde çektirdiği fotoğrafı “Biraz dağınık falan ama tembel bir ev hali işte” notuyla Instagram’a yükledi.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim


GÖKÇE BAHADIR

Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

DENİZ PULAŞ

Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Pulaş, evinde çektiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Pulaş, paylaşımının yanına "Biraz temizlik biraz "selfiş" sonra alışveriş. Balık alalım mı? Fosfor şart. Bu mevsimde hangi balık?" notunu düştü.

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Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül'ün takipçilerine "günaydın" mesajı... Güzel oyuncu omlet pişirirken.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

CHRISSY TEIGEN

Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Bu konuda bir de kitap hazırladı Tegien.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

BEREN SAAT

Beren Saat birkaç yıl önce bulaşık yıkarken çekilen bu pozuyla çok konuşulmuştu.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

ASENA

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Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.

Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

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#Nazan Öncel#Neslihan Atagül#Ebru Polat

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