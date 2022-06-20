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Şarkı da yazarım, fistan da dikerim

Ünlü sanatçı Nazan Öncel 1 Temmuz'da vereceği konserin hazırlıklarına başladı. Eline iğne iplik alan Öncel kıyafet dikti!

Sevilen şarkıcı Nazan Öncel uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da konser verecek olan şarkıcı sahne kostümünü hazırlamaya başladı. Eline iğne iplik olan Öncel, paylaştığı video da sevenlerine seslendi. 'Şarkı da yazarım, fistan da dikerim' diyen ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

ÜNLÜLER DE TEMİZLİK YAPAR!

Yerli ya da yabancı ünlülerin ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadığını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Çünkü kırmızı halıda salına salına ihtişamla yürüyen o yıldızlar da yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyorlar. Ya da mutfağa girip yemek yapıyorlar. Belki çok fazla vakit bulamıyorlar bu işler için ama eline geçen ilk fırsatta soluğu mutfakta alan; elektrik süpürgesi ya da toz beziyle evini temizlemeye girişen çok sayıda ünlü var.



Fotoğraflar: Instagram

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Yemekler kraliçeden!

Game of Thrones dizisinde canlandırdı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke mutfağa girdi.

Arkadaşlarına makarna yapan ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Evet, makarna yaptım. Makinesiz, şefsiz, merdanesiz. Ve insanlara "merdaneye ihtiyacın var" sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor.' notunu yazdı. Emilia Clarke, Game of Thrones dizisiyle ekranlara damga vurmuştu.

EBRU POLAT

Şarkıcı Ebru Polat'ın bu pozu uzun süre magazin gündemini süslemişti. Denize sıfır servet değerindeki evin camlarını titizlikle silen Polat'ın bu pozları çok konuşulmuştu.

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NURGÜL'ÜN EV HALİ

Nurgül Yeşilçay, evde çektirdiği fotoğrafı “Biraz dağınık falan ama tembel bir ev hali işte” notuyla Instagram’a yükledi.

Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.

DENİZ PULAŞ

Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Pulaş, evinde çektiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Pulaş, paylaşımının yanına "Biraz temizlik biraz "selfiş" sonra alışveriş. Balık alalım mı? Fosfor şart. Bu mevsimde hangi balık?" notunu düştü.

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NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül'ün takipçilerine "günaydın" mesajı... Güzel oyuncu omlet pişirirken.

CHRISSY TEIGEN

Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Bu konuda bir de kitap hazırladı Tegien.

BEREN SAAT

Beren Saat birkaç yıl önce bulaşık yıkarken çekilen bu pozuyla çok konuşulmuştu.

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

ASENA

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Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.