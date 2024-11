Mutluluk ona çok yakıştı! Artık hem işte hem aşkta kazanıyor… ‘Beni olduğum gibi sevdi’

Haberin Devamı

Oysa erken gelen şöhretin bedeli ağırdı ve Selena Gomez de bundan payını en ağır şekilde alanlardan biri olmuştu.

ERKEN GELEN ÜNÜN BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDEMİŞTİ

Son birkaç yıla kadar sürekli olarak adı dillere destan bir ilişki yaşadığı büyük aşkı Justin Bieber’la anılan, o Hailey Baldwin’le evlendikten sonra bile kıskançlık krizleri yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen bir isimdi Gomez.

Üstelik şöhretin ağırlığıyla sık sık ruhsal buhranlar geçiriyor, hayranlarıyla samimi bir diyaloğu olduğu sosyal medya hesaplarını bir açıp bir kapıyordu. Bunlar yetmezmiş gibi çocukluğundan beri yaşadığı büyük sağlık sorunlarıyla boğuşup durdu.

ARTIK ONUN ZAMANI GELDİ!

Hatta 2017’de böbrek nakli olmak zorunda kalarak ölüme meydan okuyup hayata döndü…

Bir süredir şarkıcılıktan ziyade oyunculuğa ağırlık veren Selena Gomez son zamanlarda kariyerinin zirvesini yaşıyor

Son yıllarda ise ağırlığı müzikten ziyade oyunculuğa veren Selena Gomez bu uğurdaki çalışmalarının meyvesini topluyor. Hollywood’un üç büyük efsanesi Steve Martin, Martin Short ve Meryl Streep’le başrolünü oynadığı Only Murders in the Building dizisi izlenme rekorları kırıyor ve ödülleri topluyor. Selena Gomez Only Murders in the Building dizisiyle büyük sükse yaptıktan sonra Emili Perez filmiyle de büyük beğeni topladı

HEM İŞTE HEM AŞKTA KAZANIYOR

Başrolünde oynadığı Emilia Perez filmi de eleştirmenlerden tam not alan Selena Gomez mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde ekip arkadaşlarıyla birlikte en iyi kadın oyuncu ödülüne de uzanarak kariyerinin en büyük başarısını tatmıştı.

Genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesinde olan Gomez son zamanlarda çıktığı her kırmızı halıda, kazandığı başarıyla, güzelliği ve şıklığıyla adeta parıldıyor. Bir yıldan fazladır ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir aşk yaşayan Gomez artık özel hayatında da aradığı mutluluğu bulmuş durumda. Gomez'in kariyeri ne kadar iyi gitse de son zamanlarda yüzünü en çok sevgilisi Benny Blanco güldürüyor

AŞKI SAYESİNDE ONUN DA ŞÖHRETİ PERÇİNLENDİ

Müzik dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Benny Blanco da Selan Gomez’le yaşadığı aşk sayesinde şöhretini perçinledi. Hatta o kadar ki 36 yaşındaki ünlü yapımcı PEOPLE dergisinin “2024 Yaşayan En Seksi Erkek Ödülü” için adaylardan birisi oldu…

Bu beklenmedik adaylık açıklandıktan sonra Selena Gomez, sevgilisiyle gurur duyduğunu söyledi. Birbirlerinden adeta hiç ayrılmayan çifte kumruların ilişkisinin hızla evliliğe ilerlediğini de not düşmüş olalım. Daha doğrusu yakın çevreleri bu ilişkinin artık iyice “ciddileştiğini” ve ünlü çiftin bir aile kurmayı çok istediğini basına fısıldıyor.

Selena Gomez, Benny Blanco'nun bu ilginç yarışma için PEOPLE dergisiyle ile yaptığı röportajdan bir fotoğraf paylaştı ve yanına da kendi tatlı mesajını ekledi. Selena'yı bu ilişkide en çok mutlu eden şey "olduğu gibi kabullenilmek"... Yıldız isim justin Bieber'la birlikten başka biri gibi görünmek ve davranmak zorunda kaldığını itiraf etmişti

“BENİ KOŞULSUZ SEVİYORSUN, YAPTIĞIN HER ŞEYE AŞIĞIM”

“Beni sadece koşulsuz sevmekle kalmıyorsun... Bana her zaman Taco Bell Meksika pizzamı getiriyorsun,” diye yazan Gomez, Instagram Hikayeleri'nde 36 yaşındaki Blanco'nun bir yemek masasında uzanırken ve fast food yemeğinin kendi versiyonunu ortaya koyarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

“Senin karşında oturup da yaptığın her şeye delicesine aşık olmamayı hala çözemedim” yazan Selena Gomez, Benny Blanco’nun kendisini “olduğu gibi” kabul eden, hiç değiştirmeye çalışmayan ve iyi kötü her şeyiyle kucaklayan bir sevgili olmasıyla hayatında şimdiye kadar hiç görmediği bir mutluluk yaşadığını söylüyor.

AŞKLARI ORTAYA ÇIKTIĞINDA HER ŞEY ZATEN OLUP BİTMİŞTİ…

2023'ten beri Gomez'le aşk yaşayan Benny Blanco da ondan en iyi arkadaşım diye bahsederek “Ben gerçek bir sabah insanıyım. Sel ile geçirmeyi en sevdiğim zaman bu çünkü ikimiz de çok erken kalkıyoruz. Dünyanın geri kalanı uyanmadan önceki anımız gibi. Dünyadaki her şeyi birlikte yapabildiğim gerçek bir en iyi arkadaşım var ve her gün hayatımın en güzel günü” diyor.

Selena Gomez ve Benny Blanco bir buçuk yıldan fazladır birlikteler ve ilişkileri söylendiğine göre evliliğe doğru ilerliyor

32 yaşındaki şarkıcı ve 36 yaşındaki müzik yapımcısı 2023 yılının aralık ayında ilişkilerini açıklamıştı ancak aslında bu duyurudan altı ay öncesinden beri birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.

NE YAPSA KÖTÜ YORUMLARDAN KURTULAMIYOR

Selena Gomez artık dış görünüşü, sürekli alıp verdiği kilolar ve gösteri dünyasının üzerinde yarattığı hep “zayıf ve güzel” görünme baskılardan kurtulduğunu söylese de internette hakkında yapılan kötü yorumlardan bir türlü kurtulamadı.

Yıldız isim yakın zaman önce filminin galasında giydiği elbise ve vücudu hakkında yapılan yorumlara ateş püskürmüştü. Etkinliğin fotoğrafları internete düştüğünde, TikTok kullanıcıları hemen Selena'nın elbisesi hakkında yorum yapmaya başladı; bazıları elbisenin kıvrımlarını gizlemek için kesildiğini düşünüyordu.



“BEN BİR KURBAN DEĞİLİM, BEN SADECE İNSANIM”

Selena, dönen varsayımlara yanıt olarak “Bu beni hasta ediyor. İnce bağırsağımda SEBO var. Alevleniyor. Ben hastayım ve kimseye, hele de size güzellik ve zayıflık borcum yok” diye sert bir cevap vermişti.

Ünlü yıldız genç yaşına rağmen çok büyük sağlık sorunları geçirdi hatta ölümden döndü... Ancak yaşadıklarını samimiyetle paylaşsa da internette hedef olmaktan bir türlü kurtulamadı

Lupus gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 2017'de böbrek nakli geçiren Selena şunları onu sürekli görüntüsü yüzünden eleştirenlere “Çubuk figürü gibi görünmemem umurumda değil. O vücuda sahip değilim. Hikâyenin sonu. Hayır, ben bir kurban DEĞİLİM. Ben sadece insanım” dedi. Selena Gomez internet trolleriyle atıştıktan sonra da sevgilisinin kollarında teselli buldu

KÖTÜ YORUMLARDAN SONRA ONU “OLDUĞU” GİBİ SEVEN SEVGİLİSİNE SIĞINDI

Bu tatsız durumdan hemen sonraki gün sevgilisiyle görüntülenen Selena Gomez Benny Blanco’ya sarılmış, yüzünü de onun göğsüne gömerek gazetecilerden gizlenmeye çalışmıştı. Herkes eleştirirken onu “olduğu gibi seven” sevgilisi artık en zor anlarında bile Selena’nın hem dayanağı hem de sığınağı oluyordu belli ki…