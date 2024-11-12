Büyük şöhreti ona acıdan başka bir şey vermemişti… Artık makyaj bile yapmıyor… 60'ına merdiven dayayan ünlü oyuncu ikinci baharını yaşıyor

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Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden biri oldu ama yıllarca mutsuz evliliği, bu süreçte gördüğü şiddet ve ortalığa saçılan özel görüntüleriyle konuşuldu. İki çocuğunun babası olan eski kocası, rock yıldızı Tommy Lee’den dayak yedi.





EVLİLİKLERİ, AYRILIKLARI VE ÖZEL HAYATI HEP BAŞINI AĞRITMIŞTI

Balayında çektikleri yatak odası görüntüleri internete düşüp elden ele dolaşınca da adeta hayatı karardı Pamela Anderson’ın. İki oğlunu büyüttü, giderek daha az filmde veya dizide oynadı, sık sık maddi sıkıntılar içine düştü.

Akıllara hep partilerde eğlenen, giyimi kuşamı, saçı ve makyajı abartılı halleri kazınmıştı. Aslında yaşadığı üzüntüleri saklıyor, gerçek yüzünü dünyaya göstermek istemiyordu. En azından yıllar sonra böyle söyleyecekti.

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"GERÇEK" BENLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sahil Güvenlik dizisinin 57 yaşındaki sarışın yıldızı, doksanların ve 2000’lerin başının en büyük seks sembollerinden biri olarak oynadığı rolünü geride bıraktı ve son birkaç yıldır “gerçek kendisini” ortaya çıkardı.

Artık alışılmış görüntüsünden çok uzakta olan, giyim tarzını ve görüntüsünü tamamen değiştiren Pamela Anderson önce Hollywood’u terk edip Kanada’ya, Vancouver Adası’nda doğayla iç içe yaşadığı bir çiftliğe yerleşti.

Artık hiç makyaj yapmayan ve katıldığı davetlerde, galalar ve kırmızı halılarda bile doğal güzelliğini ortaya koyan yıldız oyuncu bunu artık “maske” takmaktan vazgeçmek olarak tarif ediyor.

"BEN OLDUĞUM GİBİ İYİYİM"

90'lı yılların en ikonik Playboy modellerinden biri olan Anderson “Olduğumuz gibi yeterince iyiyiz. Bunu kendime her gün hatırlatmak zorundayım” dedi ve telefonundan ve sosyal medyadan 'ne pahasına olursa olsun' kaçındığını itiraf etti.

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Pamela Anderson artık doğayla bağ kurmak için güneş doğmadan önce evden çıkmadan önce günlüğüne o günkü görevini yazıyor. Günde en az 5-6 kilometre yürüyor ve boş zamanlarında kitap okuyup ve eski filmleri izliyor.

Zihnini edebiyatla meşgul etmediği zamanlarda, genellikle cennet gibi Vancouver Adası'ndaki evinin mutfağında yeni tarifler deniyor. Hatta bunun meyvesini de aldı ve yeni bir yemek kitabı bile çıkardı.





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HOLLYWOOD'U TERK EDİP AİLE EVİNE DÖNDÜ

Pamela Anderson için 100 yılı aşkın bir süredir ailesine ait olan çiftlik evi bir nevi “kurtarıcı” haline gelmiş durumda.

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“Her aşk, her deneyim bir öğrenme deneyimi ve ben her şey için minnettarım. Ama geriye dönüp baktığımda hayatının erken dönemlerinde bazı travmalar yaşamış bir insan görüyorum” diyen Pamela Anderson geçtiğimiz günlerde şöhretinin doruğunda olduğu tüm o yıllar boyunca depresyonda olduğunu itiraf etmişti.

İnsanları mutlu etmek için bir imaj yarattığını, yıllar içinde de kendine “'Ben ne yapıyorum? Kiminle rekabet ediyorum? Neyi başarmaya çalışıyorum?” diye sormaya başladığını söyleyen Pamela Anderson geçmişinde kendi hayatı üzerinde hiç kontrolü olmadığını fark etmiş.

İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN OLMADIĞI BİRİ GİBİ DAVRANDI

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Yıldız isim yarattığı bu “Pamela Playboy” imajını gerçek benliğinden ziyade bir “çizgi karakter” olarak adlandırıyor.

Son yıllarda daha çok makyajsız bir yaşam tarzını benimseyen Pamela Anderson bu kararını da “Bu, kendimle ilgili her zaman sahip olduğum imajı bırakmamın başlangıcıydı. Yarattığım bu çizgi film karakteri de ne? Tamam, eğlenceliydi. Ama artık o kişi değilim” sözleriyle anlatıyor.

Bir zamanlar güzellik fikrine ve nasıl göründüğüne takıntı hale geldiğini ve bunun da ruh sağlığını bozduğunu söyleyen ünlü oyuncu “Taktığım maskeyi çıkarır çıkarmaz tüm dünya adeta önümde açıldı” diyor.

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BİRKAÇ ON YIL BOYUNCA HEP DEPRESYONDAYDI

Pamela, insanların kendisi hakkında sahip olduğu “havasız imajdan” uzaklaştığı için memnun. Pamela Anderson “birkaç on yıl boyunca depresyon” yaşadıktan sonra şimdi bulunduğu yer için de minnettar olduğunu söylüyor.

Yıldız oyuncu “Tüm bunları yaptığım için pişman değilim ama şu anda bulunduğum yerde olduğum için de gerçekten memnunum. Bence en önemli kısmı, tüm bunların üstesinden gelebilmiş olmam. Ve şimdi kendim olabildiğim ve bu zamanın tadını çıkarabildiğim için çok rahatım” diyor.