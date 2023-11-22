Mutlu haberi kulağına fısıldadı... Dördüncü bebek yolda!

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Bu durum da son yıllarda giderek büyüyen bir moda haline gelen hamilelik duyuruları ya da doğum haberlerinde ortaya çıkıyor. Birçok Hollywood ünlüsü çocuklarının yüzlerini bile asla paylaşmıyor. Ancak bunun tam tersi davranıp mutlu ailelerini ve çocuklarıyla yaşadıkları özel anları paylaşan ünlüler de çok.

Bunun son örneğini de yıllarca birlikte kamera karşısına geçtikleri reality şovda tanışıp evlenen ünlü televizyon yıldızı çift Audrey ve Jeremy Roloff oldu. 2006’dan 2018’e kadar rol aldıkları popüler televizyon şovu Little People, Big World’de tanılan mutlu çift 2014’te nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin aileye yeni katılacak bebeğin müjdesini vermek için çektiği tatlı videoya sayısız tebrik mesajı geldi

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Her zaman büyük bir aile özlemi duyduklarını anlatan 33 yaşındaki Jeremy ve 32 yaşındaki Audrey, 9 yıllık evliliklerinde 3 çocuk sahibi oldular. 6 yaşında Ember adında bir kızları ve 3 ve 2 yaşında Bode ve Radley adında iki de oğulları olan çift bundan sonra yollarına 6 kişilik bir aile olarak devam edecekler.

Televizyon yıldızı olduktan sonra kendi evlilik hazırlığı şirketlerini kuran ve bir de çok satanlar listelerini altüst eden “The Marriage Journal” (Evlilik Günlüğü) adında bir kitaba imza atan çift, mutlu ve huzurlu bir aile kurma konusunda hem kendi deneyimleri hem de bu konudaki girişim hamleleriyle artık neredeyse uzman hale gelmiş durumdalar.

“Sırrımız açığa çıktı” başlığıyla Instagram’dan paylaştıkları sevimli aile videosuyla dördüncü bebeklerinin yolda olduğunu duyuran çift, bu müjdeli haberi sosyal medyadan paylaşan ünlüler kervanına katıldılar.

Sonbahar yapraklarıyla çevrili, yemyeşil çayırlarda 3 çocuklarıyla bir araya gelen Audrey ve Jeremy Roloff, minik bir kısa filme benzeyen videoda anne, baba ve çocuklar olarak sıraya dizilmiş haldeydi. Audrey, yanında duran eşinin kulağına bir şeyler fısıldadı ve Jeremy Roloff da söylenenleri duyunca sevinçle havaya zıplarken görüldü.

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Sonra o da yanında yaş sırasına göre dizilmiş çocuklarına aynını yaptı. Herkes sırayla birbirinin kulağına bir şeyler söyledi ve mutlu aile sevinçle dans edip eğlenmeye başladı. Elbette kulağa fısıldanan bu mutlu haber aileye yeni katılacak bebeğin müjdesiydi.

Doğumu sırasında büyük bir tehlike atlatan ailenin en küçük üyesi Radley de artık bir ağabey olacağını öğrenince sevinçle anne babasını taklit edip kollarını havaya kaldırdı

Karını artık epeyce belli olan Audrey ve eşi Jeremy elbette durumdan haberdardı. Bu neşeli mizansenle hem çocuklarına kardeşleri olacağını böyle sevinçle duyurmak hem de hayranlarına bu güzel haberi vermek istemişlerdi. Ünlü çift belki biraz da bir önceki çocuklarının doğumunda yaşadıklarını unutmak istemişti…

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2021 yılında Jeremy ve Audrey, küçük oğulları Radley'nin doğumunda yaşananları da Instagram’dan duyurmuştu. Çiftin (şimdilik) en küçük çocukları olan Radley çok nadir görülen bir durum yaşamış ve annesinin karnından hâlâ amniyotik kesenin içindeyken çıkmıştı.

“En caul” doğum adı verilen bu nadir durumda bebek dünyaya plasentasının içinden çıkamadan geliyor. Anında müdahale edilmezse bebeğin hayatını riske sokan bu durumdan kurtulan ve doğum anında büyük bir korku yaşayan çift oğullarının doğumdan sonra doktorlar tarafından kurtarılmış fotoğraflarını paylaşmışlar ve bu korku dolu anları kayıpsız atlattıkları için çok dua ettiklerini söylemişlerdi.