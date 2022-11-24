Mustafa Sandal'dan meslektaşlarına eleştiri: 30 yıldır sektördeyim ben yemem!

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TERLİKLE ALIŞVERİŞTE



Mustafa Sandal önceki gün eşi Melis Sandal’la Etiler’deydi. Alışverişe çıkan çift, kol kola mağazaları dolaştı.

Melis Sandal alışveriş turunda giyim stili ve pembe terlikleriyle gözleri üzerine çevirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, yılbaşı programıyla ilgili “Henüz netleşmedi, fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan’da olacağım” dedi.

HALK DA YEMİYOR



Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri sorulunca “Normal zamana göre iki-üç kat daha fazla olabiliyor” diyen Sandal, fiyatını yüksek gösteren meslektaşları olduğunu söyledi:

“Bazıları için söylenen rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem. Halk da yemiyor.”