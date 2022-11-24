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Nükhet Duru kendini savundu: Nerede kaldı fikir özgürlüğü?

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#Nükhet Duru#Okan Bayülgen#Uykusuzlar Kulübü
Nükhet Duru kendini savundu: Nerede kaldı fikir özgürlüğü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:34

Tayt çıkışıyla gündem olan Nükhet Duru eleştirilere yanıt verdi.

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Okan Bayülgen’in TV 100’de yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programına konuk olan Nükhet Duru, “Sen o sözleri erkeklerle ilgili mi, yoksa kadınlarla ilgili mi söyledin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben kadınlarla ilgili söyledim. Bu konuda kanaat önderi olduğum için değil. Yoldan geçerken bir anda ‘Tayt giymeyin’ demedim. Bir defile sonrasında mikrofon uzattılar, ‘En sevmediğiniz kılık nedir?’ diye sordular.”

Duru, sözlerini şöyle sürdürdü: “En sevmediğim kılık tayt. Her şeyin bir adabı var. Birtakım kılıkların yeri ve zamanı var. Sokağa çıktıkları zaman hiç şık görünmüyorlar. Çünkü altına tank gibi bir spor pabuç giyiyorlar. ‘Bu nedir acaba?’ diyorsun. Ben bunu beğenmek zorunda değilim. Nerede kaldı fikir özgürlüğü?”

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Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin
#NÜKHET DURU#IRMAK ÜNAL
Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Nükhet Duru, “Ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Hoş bir görüntü değil” demişti.

 

 

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#Nükhet Duru#Okan Bayülgen#Uykusuzlar Kulübü

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