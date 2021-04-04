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Haber Giriş: 04.04.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Murat Özyeğin ve Yasemin Güçkan evlendi

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Murat Özyeğin ve Yasemin Güçkan evlendi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlendi.

Yılbaşında romantik bir dağ evinde avukat sevgilisi Yasemin Güçkan’a evlenme teklifi eden ünlü iş adamı Murat Özyeğin, “evet” yanıtını aldıktan sonra evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aile büyükleri, kardeşleri ve Murat Özyeğin’in üç çocuğu şahitlik etti. Pandemi nedeniyle büyük bir kutlama yerine küçük bir tören düzenleyen çiftin, yaz aylarında düğün yapmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Murat Özyeğin ve Yasemin Güçkan evlendi


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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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