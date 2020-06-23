Ali KESER
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Murat Dalkılıç, Hande’siz detoks tatilinde
Murat Dalkılıç, tatil için Bodrum’da bir detoks kampını seçti.
Kaldığı otelin sahilinde görüntülenen ünlü şarkıcı önceki gün arkadaşlarıyla tavla turnuvası yaptı. Dalkılıç, denize girmek yerine gölgede oturmayı tercih etti. Bir ara kumsalda arkadaşının kızıyla da oynamayı ihmal etmeyen şarkıcının yanında sevgilisi Hande Erçel’in olmaması dikkat çekti. Dalkılıç’ın kaldığı otelde Şeyma Subaşı ve Saba Tümer gibi isimler de konaklıyor.
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