Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor 'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Ve tecrit mimarı konuştu... B planı gündemdeVe 'tecrit mimarı' konuştu... B planı gündemde!#Koronavirüs
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Tahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlenein babası ilk kez konuştuTahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştu#Prenses Charlene
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var

#Gülşah Saraçoğlu#Kürk#2. Sayfa
Modacı Gülşah Saraçoğlundan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var

Modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan çok konuşulacak kürk açıklaması. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, katıldığı bir programda ‘50’ye yakın kürküm var’ dedi. Saraçoğlu’nun açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Haberin Devamı

 En son yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce yaptığı ‘kürk’ açıklamalarıyla tepki çeken Saraçoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi.

KİMSE GERÇEK GİYDİĞİNİ KABUL ETMİYOR

Kürk sevgisinden vazgeçmediğini belirten ünlü modacı şu ifadeleri kullandı:

“Ben orijinal kürk seviyorum. Orijinal giyip de ‘ben orijinal kürk giymiyorum’ diyen insanlar daha sahte geliyor bana. Ben giyiyorum, seviyorum ciddi de bir koleksiyonum var.

Hayvanlara yapılan eziyetlere hiç girmiyorum, bakmıyorum da… Ben kürk giyiyorsam da orijinal kürk gidiyorum. Sanatçılardan da giyenler var ama ‘giymiyoruz’ diyorlar… O zaman kimse ette yemesin, deri de giymesin… Bülent Ersoy ve benim dışında kimse kürk giydiğini kabul etmiyor.

50’ye yakın kürk montum var. Bu zamana kadar kürk giyiyorum diye başıma bir şey gelmedi.

Haberin Devamı

Bu konu ile alakalı beni çok linç ettiler. Gelen hiçbir eleştiriye aldırmam, umurumda bile olmaz. Ben hiçbir şeyi gizlemiyorum giyiyorsam inkar etmiyorum. Dünyada da çok fazla giyilen bir şey…”

Gözden Kaçmasın

Gülşah Saraçoğlu kimdirGülşah Saraçoğlu kimdir?Haberi görüntüle

ESTETİK YORUMUNA CEVAP!

Gülşah Saraçoğlu, çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisi Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştirdi. 'Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil' diyen kullanıcıya, ünlü modacıdan yanıt gecikmedi.

"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."

Modacı Gülşah Saraçoğlundan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülşah Saraçoğlu#Kürk#2. Sayfa

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları