Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var

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En son yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce yaptığı ‘kürk’ açıklamalarıyla tepki çeken Saraçoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi.

KİMSE GERÇEK GİYDİĞİNİ KABUL ETMİYOR

Kürk sevgisinden vazgeçmediğini belirten ünlü modacı şu ifadeleri kullandı:

“Ben orijinal kürk seviyorum. Orijinal giyip de ‘ben orijinal kürk giymiyorum’ diyen insanlar daha sahte geliyor bana. Ben giyiyorum, seviyorum ciddi de bir koleksiyonum var.

Hayvanlara yapılan eziyetlere hiç girmiyorum, bakmıyorum da… Ben kürk giyiyorsam da orijinal kürk gidiyorum. Sanatçılardan da giyenler var ama ‘giymiyoruz’ diyorlar… O zaman kimse ette yemesin, deri de giymesin… Bülent Ersoy ve benim dışında kimse kürk giydiğini kabul etmiyor.

50’ye yakın kürk montum var. Bu zamana kadar kürk giyiyorum diye başıma bir şey gelmedi.

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Bu konu ile alakalı beni çok linç ettiler. Gelen hiçbir eleştiriye aldırmam, umurumda bile olmaz. Ben hiçbir şeyi gizlemiyorum giyiyorsam inkar etmiyorum. Dünyada da çok fazla giyilen bir şey…”

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ESTETİK YORUMUNA CEVAP!

Gülşah Saraçoğlu, çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisi Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştirdi. 'Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil' diyen kullanıcıya, ünlü modacıdan yanıt gecikmedi.

"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."