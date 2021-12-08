Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç, yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu özel hayatı ve estetikleriyle gündem oldu!

Son olarak Doya Doya Moda programında yorumculuğu yapmış olan Gülşah Saraçoğlu, estetikleri ve özel hayatıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Uzatmalı sevgilisi Gökhan Göz ile birlikteliklerini sonlandıran Gülşah Saraçoğlu kendini estetiğe verdi. Geçirdiği mide operasyonundan sonra hızla kilo veren ve bambaşka bir görüntüye ulaşan Gülşah Saraçoğlu, şimdi de göz kapaklarına estetik yaptırdı.