Mikrop fobisi hayatını kabusa çevirmişti: Şimdi korktuğu şeyden bile para kazanacak

Haberin Devamı

Birçok insanın hayatını kâbusa çeviren ve sayısız çeşidi olan fobilerden birinden muzdarip olmasıyla tanınan ünlü model Naomi Campbell en sonunda bu konuda bir adım attı. Ama fobisini tedavi ettirmek yerine bundan para kazanmaya karar verdi…

90’larda ve 2000’lerin başında podyumlarda fırtınalar estiren süper model lakaplı yıldız isim bir “Germafobik” olmasıyla gösteri dünyasında da nam salmıştı. Mikrop korkusu olarak da adlandırılan germafobi çoğu zaman titizlik takıntısıyla karıştırılıyor.

Ancak Naomi Campbell ve diğer germafobikler için durum biraz daha karışık. Her yerin mikroplarla dolu olduğunu, dokundukları her şeyden mikrop kapıp hastalanacaklarını düşünerek yaşayan bu kişiler için yaşam oldukça zorlaşır.

Haberin Devamı

Hele de Campbell gibi çok yoğun çalışan, sürekli kalabalıklara giren, seyahat eden ve dünyanın dört bir yanında çalışan bir model için durum çok daha zorlu… 53 yaşındaki süper model, yıllardır ona kâbusu yaşatan bu sorununu belki çözemedi ancak en azından konuyla ilgili bir başka girişimde bulundu.

Moda dünyasının gelmiş geçmiş en büyük modellerinden sayılan Naomi Campbell artık emekli olsa da özel defilerde boy göstermeye ve reklam kampanyalarında yer almaya devam ediyor

Hem de en kârlısından! Alman markası Boss’la ortaklık kurup yeni bir koleksiyon tasarlayan yıldız isim hazırladığı koleksiyonun “anti-bakteriyel özellikler” taşıdığını ve aynı zamanda “anti-stres ürünler barındırdığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Ünlü model 50 yaşında gizlice anne olmuştu: Bebeğin adını da babasını da sır gibi saklıyor Haberi görüntüle

Kendisi gibi korkuları olan kişilerin hayatını kolaylaştırmak isteyen Naomi Campbell’ın koleksiyonunda modaya uygun hale getirilmiş tehlikeli madde giysileri ve uçuş sırasında kan pıhtılaşmasını önleyen bir kıyafet (kompresyon giysisi) bile var.

Mikrop fobisi çoğu zaman Campbell'ın hayatını kâbusa çeviren bir duruma dönüşüyor

Haberin Devamı

Süper model, hazırladığı koleksiyonu "Günümüz kadınının kafasında milyonlarca şey var ve özellikle hareket halindeyken kıyafeti hakkında düşünmemeli. Hayatı biraz daha kolaylaştırmak için kumaşa teknolojiyi dahil ettik. Herkes benim biraz mikrop fobim olduğunu bilir, bu yüzden elbette tazelik ve temizlik sağlamak için tasarımlara antibakteriyel özellikler de ekledik” sözleriyle tanıttı.

Yıldız isim ayrıca koleksiyonun kumaşta kırışıklık oluşmasını önlemek için 'kırışıklık önleyici' özelliğe sahip olduğunu söyledi. Naomi Campbell kompresyon giysisinin en sevdiği giysi olduğunu söyledi. Boss markası ise kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olduğu konusunda ısrar etmesine rağmen, yasal bir sıkıntı yaşamamak için giysinin tıbbi bir ürün olmadığını altını çizdi.

Haberin Devamı

Gittiği her yere özel eşyalarını taşımak zorunda kalan Naomi Campbell kendisi gibi bir korkusu olanların gönül rahatlığıyla kullanabileceği yeni kıyafetler tasarladı

Model uzun zamandır mikroplardan korkuyor ve daha önce uçağa binmenin bile kendisi için nasıl bir eziyete dönüştüğünü bir YouTube videosunda hayranlarıyla paylaşmıştı. Videoya “Seyahat etmeyi seviyorum. Ben seyahat etmek için doğmuşum” diyerek başlayan Campbell için kâbus da bu seyahatle birlikte başlıyor.

Uçağa bindikten sonra hemen eldiven takan ve koltuğunun etrafındaki alanı temizlemeye başlayan Campbell masa ve TV ekranından koltuk başlığına, emniyet kemerine ve öndeki koltuğun arkasına kadar her şeyi sürekli özel spreyler ve mendillerle temizlemeden rahat bir nefes alamıyor.

Haberin Devamı

"Dokunduğunuz ya da dokunabileceğiniz her şeyi temizleyin" diyen ünlü model “Bindiğim her uçakta yaptığım şey budur. İnsanların hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. Bu benim sağlığım ve kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor” sözleriyle tuhaf bakışları dahi umursamadığını söylüyor.

"Özel ya da ticari, hangi uçağa binerseniz binin, insanlar öksürmeye ve hapşırmaya başlıyor ve bu beni delirtiyor. Korkudan yerimde duramıyorum. Yapamıyorum” diyen Naomi Campbell bir otelde kalması gerektiğinde de koltukları ve yataklar için özel olarak elde yıkattığı temiz örtülerini yanında taşıyor…