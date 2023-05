Nusret Gökçe, Mikonos’ta dans ettirecek

Haberin Devamı

Tüm dünyada “Salt Bae” olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe’nin Yunanistan’ın Mikonos adasındaki yeni restoranı mayıs sonu açılıyor. Adanın popüler Psarou Plajı bölgesinde yer alan restoran, Ege Denizi’nin muhteşem manzarasını sunarken, Nusret’in adaya özel geliştirdiği “Eating, Dancing” konseptini de hayata geçirecek.





Haberin Devamı

Restoranın iç tasarımı, diğer Nusret lokasyonlarında da çalışmış olan ünlü Türk iç mimar Mahmut Anlar tarafından yapıldı. Tasarım, mermer zeminler, beyaz duvarlar ve minimalist mobilyalar ile modern ve lüks bir tarza sahip olan mekân, adanın genel ruhunu da yansıtıyor.Gece hayatının en popüler mekânlarına imza atan Mahmut Anlar, Nusret Mikonos için de yemek ve eğlence bölümünü ayrı olarak konumlandırmış.Alt katta restoran hizmet verirken, teras bölümünde gecenin ilerleyen saatlerinde DJ müziği eşliğinde eğlence başlayacakmış. Restoran sektörünün süperstarı Nusret, bakalım ‘club’ların da yıldızı olacak mı?

Anlamlı konser

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” yardım gecesi, iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. İstanbul Volkswagen Arena’da yapılan gecede ücret almadan sahneye çıkan Hadise, kırmızı süper minisiyle beğeni topladı.

Dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşku yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranının karşısında bazen güldü, eğlendi, sohbet etti bazen hüzünlendi, duygulandı. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, konser sırasında Hadise’nin yanına gelip teşekkür ederek, plaket takdim etti.





Haberin Devamı

Arda-Nida Bozkurt / Demet-Hakan Ateş / Neşe-Ahmet Çetinsaya / Nurhan-Nevzat Kulaberoğlu

İstanbul’da Broadway rüzgârı

“Broadway in İstanbul”, 13 Mayıs akşamı Maslak TİM Show Center’da ünlü Broadway müzikallerinden seçilen sevilen parçaları sahneye taşıyacak.

Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, Nur Doğan’ın koreografileriyle sahneye çıkacak isimler; Pelin Akil, Canan Ergüder, Burak Yörük, Başak Gümülcinelioğlu, Melis Minkari, Kaan Miraç Sezen, Ecem Sena Bayır ve Tuana Yılmaz...

Sefiller, Chicago, Cabaret, Damdaki Kemancı, Grease, Mama Mia, Cats, Mouline Rouge, Aida, Leave It to Me gibi gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla seyirciye Broadway yolculuğu yaptıracak yıldızların kostümlerini ise ünlü modacı Cihan Nacar hazırladı. Gecede birçok sürpriz daha müzikal severleri bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın!

Ziyaret etti

Haberin Devamı

ÇABA Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinden İpek Başyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde derneğin Four Seasons Bosphorus’taki kermesinde stantta durarak satış yaptı. Dernek, 12. Alışveriş Şenliği’nin tüm gelirini, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki deprem bölgesi eğitim birimlerine ve Hatay’da yapmayı planladıkları kalıcı Çaba İlkokulu projelerine aktardı. İpek Başyazıcıoğlu’nun canla başla çalıştığı kermesi, ünlü oyuncu Serkan Şengül de ziyaret etti. Şengül, ÇABA’nın çalışmaları hakkında bilgi alırken, alışveriş yaparak katkıda bulundu.