Met Gala 2025: Yılın davetinde sürpriz dolu unutulmaz anlar… Kırmızı halıya karnı burnunda gelenler, makyajsız çıkanlar ve aşkını ilan edenler!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 07:45
Yıl boyunca moda dünyası ses getiren birçok defileyle, dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen moda haftalarıyla ve daha birçok özel etkinlikle gündeme gelse de her yıl mayıs ayının ilk haftası gerçekleşen Met Gala dünya çapında en çok ses getiren moda şovu oluyor.
New York’ta bulunan Metropolitan Müzesi’nin içinde yer alan Metropolitan Museum of Art tarafından düzenlenen ve gecede toplanan paranın hayır işlerine aktarıldığı bu etkinlik dünya yıldızlarının kırmızı halıdaki geçit törenine dönüşüyor.
Gecenin ev sahipliğini yapan ve davetli listesini özenle hazırlayan isim ise dünyanın en büyük moda dergisi Vogue’un başındaki efsane isim Anna Wintour.
EN ÖZEL GECENİN DAVETLİLERİNİ YİNE O SEÇTİ
Seçiciliği ve ünlülerin moda tercihleri konusundaki sert eleştirileriyle nam salan Anna Wintour her sene bu günlerce konuşulan geceye çağırılacak ve bir kusurlarından dolayı orada istenmeyecek ünlüleri seçiyor…Met Gala'nın ev sahibi, efsane moda otoritesi Anna Wintour
Her yıl bir teması olan ve gelen ünlülerin kostüm seçimlerini buna göre yaptığı gecenin bu seneki teması "Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik" olarak belirlenmişti.
BU YILINA TEMASI SİYAH KÜLTÜRÜN ŞIKLIĞIYDI
Siyah kültürün moda üzerindeki etkisini vurgulamak isteyen Met Gala temayı "18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü, zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı" sözleriyle anlatmıştı…White Lotus dizisinin yıldızı Aimee Lou Wood gecenin temasını en iyi yansıtan kostümlerden birini giydi
2025’te de Met Gala’ya katılan ünlü yıldızlar Anna Wintour’un gözüne girebilmek ve kırmızı halıda en güzel pozları verebilmek için yine yarışa girdi.
GECE BOYU SÜRPRİZLER BİTMEDİ!
Met Gala’ya sadece kostümler değil ünlülerin sürprizleri de damga vurdu.
Peş peşe iki çocuğu olan ünlü şarkıcı Rihanna Met Gala kırmızı halısına karnı burnunda gelerek üçüncü çocuğuna hamile olduğunu dünyaya ilan etti. Rihanna daha önce de hamileliklerini kırmızı halıda duyurmuştu.Met Gala'nın yıldızlarından biri de kısacık kestirdiği saçlarıyla herkesi şaşırtan Nicole Kidman oldu
Yılın flaş çifti Dua Lipa ve sevgilisi ünlü oyuncu Callum Turner Met Gala’da ilk kırmızı halı pozlarını verirken Nicole Kidman da geceye kısacık kestirdiği saçlarıyla gelerek sürpriz yaptı.
Gelin hep birlikte kırmızı halıdan pozlara ve gecenin en şık ünlülerine şöyle bir bakalım…
Diana Ross
Müzik sahnelerinin efsane sesi Diana Ross 22 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Met Gala'da kuyruğu 5 metre olan beyaz bir tuvalet giydi... Bu 5 metrelik kuyruğa gümüş ipliklerle Diana Ross'un ailesindeki isimler işlenmişti
ZendayaZendaya gecenin tartışmasız en şık isimlerindendi... Genç yıldızın beyaz takım elbisesini taşırkenki zarafeti göz kamaştırdı
Teyana Taylor
Ünlü şarkıcı Teyana Taylor gecenin en gösterişli kostümlerinden birini giymişti
Halle BerryGece için riskli bir seçim yapan Halle Berry frikik vermemek için çok uğraştı
Anne Hathaway
Anne Hathaway yine çok zarifti... Güzel yıldızın görünümünün en göz alıcı parçası ise boynundaki gösterişli kolye oldu
Nicole KidmanGecenin en büyük sürprizlerinden birini yapan Nicole Kidman kıscak kestirdiği saçları ve siyah tuvaletiyle yine çok şıktı
Kim KardashianKim Kardashian'ın görünümü beğenildi ancak kimi hayranları onu Elm Sokağında Kabus filminin baş kötüsü Freddy Krueger'a benzetti
Hailey BieberHailey Bieber pantolunsuz geldiği gecede şıktı ancak giyiminin gecenin temasına uyugunluğu tartışma yarattı
RihannaGecenin sürprizini yapan Rihanna kırmızı halıda karnı burnunda belirdi ve üçüncü hamileliğini böyle ilan etmiş oldu
Miranda KerrMiranda Kerr geceye eşi Evan Spiegel'le gelirken siyah kostümü çok beğenildi
Pamela AndersonBir süredir doğal görünümü seçen ve her yere makyajsız giden Pamela Anderson Met Gala'da da bu geleneği bozmadı... Ünlü yıldız geceye oğluyla katıldı
ShakiraShakira geceye upuzun kuyruklu pembe bir tuvaletle geldi
Demi Moore2024'ün en çok konuşulan ünlülerinden Demi Moore Met Gala'da yine ışıl ışıldı
Kylie Jenner
Beklenen olmadı ve Kylie Jenner geceye yanında Timothee Chalamet olmadan yalnız katıldı
Cardi BAbartılı tarzıyla zaman zaman eleştirilen Cardi B Met Gala'da kostüm seçimiyle beğeni topladı
Gigi HadidGigi Hadid boyundan bağlamalı altın rengi bir elbise seçti
Kendall JennerKendall Jenner'ın elbisesi çok sadeydi ve bu gece için fazlasıyla sönük bulundu
Dua Lipa - Callum TurnerBir süredir büyük bir aşk yaşayan Dua Lipa ve Callum Turner çifti ilk kızmızı halı pozlarını böyle verdi
Priyanka Chopra – Nick JonasPriyanka Chopra – Nick Jonas çifti geceyi yansıtmayan giyimleriyle sosyal medyada alay konusu oldu
Lana Del ReyYaptığı evlilikle gündemde olan Lana Del Rey geceye tek başına geldi