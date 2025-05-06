Met Gala 2025: Yılın davetinde sürpriz dolu unutulmaz anlar… Kırmızı halıya karnı burnunda gelenler, makyajsız çıkanlar ve aşkını ilan edenler!

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New York’ta bulunan Metropolitan Müzesi’nin içinde yer alan Metropolitan Museum of Art tarafından düzenlenen ve gecede toplanan paranın hayır işlerine aktarıldığı bu etkinlik dünya yıldızlarının kırmızı halıdaki geçit törenine dönüşüyor.

Gecenin ev sahipliğini yapan ve davetli listesini özenle hazırlayan isim ise dünyanın en büyük moda dergisi Vogue’un başındaki efsane isim Anna Wintour.

EN ÖZEL GECENİN DAVETLİLERİNİ YİNE O SEÇTİ

Seçiciliği ve ünlülerin moda tercihleri konusundaki sert eleştirileriyle nam salan Anna Wintour her sene bu günlerce konuşulan geceye çağırılacak ve bir kusurlarından dolayı orada istenmeyecek ünlüleri seçiyor…

Met Gala'nın ev sahibi, efsane moda otoritesi Anna Wintour

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Her yıl bir teması olan ve gelen ünlülerin kostüm seçimlerini buna göre yaptığı gecenin bu seneki teması "Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik" olarak belirlenmişti.

BU YILINA TEMASI SİYAH KÜLTÜRÜN ŞIKLIĞIYDI

Siyah kültürün moda üzerindeki etkisini vurgulamak isteyen Met Gala temayı "18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü, zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı" sözleriyle anlatmıştı…

White Lotus dizisinin yıldızı Aimee Lou Wood gecenin temasını en iyi yansıtan kostümlerden birini giydi

2025’te de Met Gala’ya katılan ünlü yıldızlar Anna Wintour’un gözüne girebilmek ve kırmızı halıda en güzel pozları verebilmek için yine yarışa girdi.

GECE BOYU SÜRPRİZLER BİTMEDİ!

Met Gala’ya sadece kostümler değil ünlülerin sürprizleri de damga vurdu.

Peş peşe iki çocuğu olan ünlü şarkıcı Rihanna Met Gala kırmızı halısına karnı burnunda gelerek üçüncü çocuğuna hamile olduğunu dünyaya ilan etti. Rihanna daha önce de hamileliklerini kırmızı halıda duyurmuştu.

Met Gala'nın yıldızlarından biri de kısacık kestirdiği saçlarıyla herkesi şaşırtan Nicole Kidman oldu

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Yılın flaş çifti Dua Lipa ve sevgilisi ünlü oyuncu Callum Turner Met Gala’da ilk kırmızı halı pozlarını verirken Nicole Kidman da geceye kısacık kestirdiği saçlarıyla gelerek sürpriz yaptı.

Gelin hep birlikte kırmızı halıdan pozlara ve gecenin en şık ünlülerine şöyle bir bakalım…

Diana Ross

Müzik sahnelerinin efsane sesi Diana Ross 22 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Met Gala'da kuyruğu 5 metre olan beyaz bir tuvalet giydi... Bu 5 metrelik kuyruğa gümüş ipliklerle Diana Ross'un ailesindeki isimler işlenmişti

Zendaya

Zendaya gecenin tartışmasız en şık isimlerindendi... Genç yıldızın beyaz takım elbisesini taşırkenki zarafeti göz kamaştırdı

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Teyana Taylor

Ünlü şarkıcı Teyana Taylor gecenin en gösterişli kostümlerinden birini giymişti

Halle Berry

Gece için riskli bir seçim yapan Halle Berry frikik vermemek için çok uğraştı

Anne Hathaway

Anne Hathaway yine çok zarifti... Güzel yıldızın görünümünün en göz alıcı parçası ise boynundaki gösterişli kolye oldu

Nicole Kidman

Gecenin en büyük sürprizlerinden birini yapan Nicole Kidman kıscak kestirdiği saçları ve siyah tuvaletiyle yine çok şıktı

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Kim Kardashian

Kim Kardashian'ın görünümü beğenildi ancak kimi hayranları onu Elm Sokağında Kabus filminin baş kötüsü Freddy Krueger'a benzetti

Hailey Bieber

Hailey Bieber pantolunsuz geldiği gecede şıktı ancak giyiminin gecenin temasına uyugunluğu tartışma yarattı

Rihanna

Gecenin sürprizini yapan Rihanna kırmızı halıda karnı burnunda belirdi ve üçüncü hamileliğini böyle ilan etmiş oldu

Miranda Kerr

Miranda Kerr geceye eşi Evan Spiegel'le gelirken siyah kostümü çok beğenildi

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Pamela Anderson

Bir süredir doğal görünümü seçen ve her yere makyajsız giden Pamela Anderson Met Gala'da da bu geleneği bozmadı... Ünlü yıldız geceye oğluyla katıldı

Shakira

Shakira geceye upuzun kuyruklu pembe bir tuvaletle geldi

Demi Moore

2024'ün en çok konuşulan ünlülerinden Demi Moore Met Gala'da yine ışıl ışıldı

Kylie Jenner

Beklenen olmadı ve Kylie Jenner geceye yanında Timothee Chalamet olmadan yalnız katıldı

Cardi B

Abartılı tarzıyla zaman zaman eleştirilen Cardi B Met Gala'da kostüm seçimiyle beğeni topladı

Gigi Hadid

Gigi Hadid boyundan bağlamalı altın rengi bir elbise seçti

Kendall Jenner

Kendall Jenner'ın elbisesi çok sadeydi ve bu gece için fazlasıyla sönük bulundu

Dua Lipa - Callum Turner

Bir süredir büyük bir aşk yaşayan Dua Lipa ve Callum Turner çifti ilk kızmızı halı pozlarını böyle verdi

Priyanka Chopra – Nick Jonas

Priyanka Chopra – Nick Jonas çifti geceyi yansıtmayan giyimleriyle sosyal medyada alay konusu oldu

Lana Del Rey

Yaptığı evlilikle gündemde olan Lana Del Rey geceye tek başına geldi