Messi mucizesine en çok o sevindi: David Beckham'ın sevinç gözyaşları Victoria Beckham'ın en büyük gururu oldu!

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Spor dünyasının önemli isimleri de Lionel Messi'nin ilk maçında tribünlerdeki yerlerini aldı. LeBron James, Serena Williams ve kulübün sahiplerinden David Beckham sık sık ekranlara yansıdı. Karşılaşma öncesinde Messi ile yanyana da gelen LeBron James, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldızın frikik golünü paylaşarak "İnanılmaz" ifadelerini kullandı.
Messi'nin transferi için uzun süredir yoğun uğraş veren Davic Beckham da Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Maçı izlemeye ailesiyle gelen David Beckham’ın maçı izlerken ve galibiyetten sonra yaşadığı sevinç ve döktüğü gözyaşları ise en az galibiyet ve galibiyet golünü atan Messi kadar dikkat çekti. Beckham’ın eşi Victoria Beckham da galibiyete en çok sevinen isimlerin başında geldi.
Eski Spice Girls üyesi dünyaca ünlü şarkıcı ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, maça gelirken de oldukça şıktı ve adeta podyumda yürüyen bir manken kadar ilgi çekti. Victoria Beckham maç boyunca yaşananları ve maç sonunda eşi David Beckham’ın yaşadığı gurur ve sevinci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dünyaya duyurdu.
“Seninle daha çok gurur duyamazdım” diyerek eşine seslendiği fotoğrafları paylaşan Victoria Beckham maçı izlemeye en küçük iki çocukları 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper’la birlikte geldi. Cruz Beckham maçı 10 numaralı Messi formasını giyerek, 12 yaşındaki Harper ise annesinin seçtiği şık bir mavi elbise giyerek izledi.
ABD aslında futbolun çok ilgi görmediği bir spor dalı. Ancak söz konusu olan Lionel Messi ve David Beckham olunca tribünler ağzına kadar doldu. Maça da birbirinden ünlü isimler akın etti. Triünlerin ünlü konukları en az maç kadar ilgi çekerken fotoğrafçılar bu ünlü isimlerin maç boyunca fotoğrafları çekmek için yarıştı.
Victoria Beckham da hepsi arkadaşı olan bu ünlü isimlerin hepsiyle tek tek fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı ve onlara minnetini sundu. Maça gelen yıldızlar arasında NBA’in en büyük yıldızlarından LeBron James, gelmiş geçmiş en büyük tenis efsanelerinden Serena Williams, yıldız şarkıcı Marc Anthony ve maça oğlu West’i getiren gösteri dünyasının en büyük yıldızlarından Kim Kardashian vardı.
Victoria Beckham, maça gelen tüm ünlülerle fotoğraf çektirip paylaşarak hem dostluklarını pekiştirdi hem de eşi David Beckham’ın takımının reklamını canı gönülden yapmış oldu. Victoria Beckham’ın özellikle Kim Kardashian’la yakınlaşması dikkat çekti. Beckham, kızı Harper ve Kim Kardashian’ı yanına alarak “kızlar gecesi” etiketiyle fotoğraf paylaştı.