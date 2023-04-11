Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Meryem Uzerli’nin değişimi

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#Almanya#Berlin
Meryem Uzerli’nin değişimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 08:31

Berlin’de kızlarıyla Paskalya Bayramı’nı kutlayan Meryem Uzerli’nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan ünlü oyuncunun elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptırdığı öğrenildi.

Haberin Devamı

YUVARLAK YÜZ HATI KAYBOLDU

Almanya-Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladı. Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.

Meryem Uzerli’nin değişimi

Yuvarlak yüz hatlarına sahip Meryem Uzerli’nin elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptığı görüldü.

Meryem Uzerli’nin değişimi

DAHA FAZLA ESTETİK YAPTIRMA

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu estetik konusunda uyardı. Birçok takipçisi Uzerli’nin aile karelerinin altına ‘lütfen daha fazla estetik yaptırma’, ‘yanaklarına ne yaptın öyle’ diye yorum yazdı.

Haberin Devamı

Meryem Uzerli’nin değişimi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meryem Uzerli#Almanya#Berlin

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası