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Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

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Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, çocuklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı. Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli uzun zamandır Almanya'da yaşıyor. Kendine yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu kafe işletiyor. Son dönemde sadece filmlerde rol alan Uzerli, ekranlara dönmeyi istediğini dile getirmişti..

 

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