Merve Boluğur ve eski eşi Murat Dalkılıç karşı karşıya... 'Yanındaki kadına saygın olsun'

Haberin Devamı

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eski eşi Murat Dalkılıç’ın “Merve ayrılma nedenimizi canı isterse açıklar” sözlerine tepki gösterdi.

Eski eşinin açıklamasına çok sinirlenen Boluğur, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Geçmiş benim için bitmiştir”

“Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek.

Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya?

Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de 'Merve açıklasın' falan… Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline.

Haberin Devamı

Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla, uzayın abi. Ben Merve’yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak.”

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Murat Dalkılıç (39) ile oyuncu Merve Boluğur (34), 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuş; ancak mutlulukları uzun sürmeyen çiftin ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı almıştı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK"

Boşanmanın ardından Dalkılıç; "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim..." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

"BOŞANDIKTAN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI"

Boşanma sonrasında ise Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edilmişti. Son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ile ilgili, "Murat’tan sonra kendini toparlayamadı", "Merve çok değişti" şeklinde yorumlar yapılmış; bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirmişti.

"HANGİ HAKLA 'BU KIZ DELİRDİ' YAZIYORSUNUZ!"

Ünlü popçu, kendisine gelen tepkiler karşısında sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Dalkılıç, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten 'şaka yapıyorsunuz' diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

Haberin Devamı

MERVE'DEN JET AÇIKLAMA!

Dalkılıç'ın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken dikkat çeken bir açıklama da Merve Boluğur'dan geldi. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar kendimi var ettim. 'El alem ne der' diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca... Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir."

Haberin Devamı

MERVE'NİN GERGİN ANLARI

Merve Boluğur, tüm bunların ardından önceki gün aranjör sevgilisi Mert Aydın ile bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Bir hayli gergin gözüken Boluğur ve sevgilisi, "Tatiliniz nasıl geçti?" sorularına cevap vermeden valeden araçlarını istediler.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcılığa soyunan ve söylediği şarkılar ile sosyal medyada ağır eleştiri alan Boluğur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görmezden gelip hızla aracına yürüdü.

ESKİ EŞİNİN ADINI DUYUNCA...

Eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamaları da sorulan ünlü isim, "Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!" sözleriyle tepki gösterdi.