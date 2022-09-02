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Merve Boluğur evleniyor! Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a 'evet' dedi

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Murat Dalkılıç
Merve Boluğur evleniyor Müzisyen sevgilisi Mert Aydına evet dedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 21:42

Oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifine 'evet' dedi. Ünlü isim tek taşını gösterdiği sosyal medya paylaşımına, "said yes kocam" notunu düştü. Boluğur'un fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

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Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı.

Merve Boluğur evleniyor Müzisyen sevgilisi Mert Aydına evet dedi

Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

Merve Boluğur evleniyor Müzisyen sevgilisi Mert Aydına evet dedi

MERT AYDIN KİMDİR?

6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.

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Merve Boluğur evleniyor Müzisyen sevgilisi Mert Aydına evet dedi


Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamış. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Murat Dalkılıç

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