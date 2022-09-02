Merve Boluğur evleniyor! Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'a 'evet' dedi

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Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaştı.

Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

MERT AYDIN KİMDİR?

6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.

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Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamış. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.