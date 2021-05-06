Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den haber var!

Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Saçlarını da kısa kestirdiği görülen ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." notunu düştü.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?