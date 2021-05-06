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Haber Giriş: 06.05.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den haber var!

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den haber var!

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını duyuran ve rol aldığı diziden ayrılan Canan Ergüder, tedavisine devam ediyor.

Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Saçlarını da kısa kestirdiği görülen ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler." notunu düştü.

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüderden haber var

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