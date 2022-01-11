Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal'ın doğum gününü kutladı: Gelecekteki soyadım!

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Özel hayatında aradığı mutluluğu yakalayan Mustafa Sandal, bugün 52 yaşına bastı. Melis Sütşurup da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı. Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm.

Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye...

İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM"

Melis Sütşurup'un doğum günü mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları mesajı abartılı bulurken bazıları da Sütşurup'a destek oldu.

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MUSTAFA'DAN TEŞEKKÜR!

Sevgilisinin romantik paylaşımına Mustafa Sandal kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, Sütşurup'a şu mesajla cevap verdi: "Canım aşkım, sevgilim, en yakın dostum. Bana her an kattığın huzur ve mutluluğun tarifi o aşk dolu gözlerdeki bakışında gizli. Ve asıl ben sana teşekkür ediyorum o gözlerde yansımama olanak tanıdığın için..."

BU YAZ EVLENECEKLER!

Bu yaz evlenecekleri konuşulan çift gazetecilerin 'iddialar doğru mu' sorusuna 'henüz tarih almadıklarını ama hazırlıklara başladık' cevabını vermişti. 32 yaşındaki Melis Sütşurup'un evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalıştığı gelen iddialar arasında...