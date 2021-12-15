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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli olduMustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu!#Mustafa Sandal
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu!

#Mustafa Sandal#Melis Şütşurup#Mehmet Üstündağ
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu
Mehmet Üstündağ

Mustafa Sandal, üç yıldır birlikte olduğu cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup ile yazın nikah masasına oturuyor.

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Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu


İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile birlikte koltuk renklerine karar verdi. Yiğit adında bir oğlu olan cemiyetin ünlü ismi, geçtiğimiz yaz Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de çift, çocuklarıyla beraber Dubai’de tatil yapmıştı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu

İlk koleksiyonunu tanıttı

Mehtap Eren, yeni kurduğu markası TheOfNite’ı modaseverlerin beğenisine sundu. Üniversitede moda tasarımı okuyan, ancak marka kurmak için iki küçük çocuğunun biraz büyümesini bekleyen cemiyetin ünlü ismi, Tohum Otizm Vakfı’nın alışveriş şenliğinde stant açarak, ilk koleksiyonunu tanıtmış. Eşi Atakan Eren’in de bir an olsun yalnız bırakmadığı Mehtap Hanım, markasıyla ilgili çok iyi geri dönüşler almış. Ben de kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu

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Kitap ve sergi bir arada

Ardan Özmenoğlu’nun 2008-2020 yılları arasındaki neon eserlerini bir arada topladığı “You Like My Work Ha?” başlıklı, 500 edisyonlu ve imzalı poster kitabı Anna Laudel tarafından yayımlandı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu

Eş zamanlı olarak Anna Laudel’de açılan, Özmenoğlu’nun eserlerinden oluşan özel seçki sergisi, 7 Ocak 2022’ye kadar Anna Laudel’de ziyaret edilebiliyor. Toplum, sanat ve hayat üzerine ürettiği kült neon işleriyle bilinen sanatçı Özmenoğlu, kendi dünyamızı tekrar keşfetmemizi ve yeniden düşünmemizi sağlıyor.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu

İyi yemek festivali başlıyor

İstanbulluların özlediği gastronomi festivali ruhu, ‘216 Street Fest’ ile geri dönüyor. Ataşehir’deki Bulvar 2016’da 24-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak festival; İstanbul’un sevilen restoranları ve şeflerinin hazırladığı tadımlık lezzetler, özel kokteyller, workshop’lar ve Son De Cuba, Erdinç Erdoğdu, İpek Yolyapan gibi sanatçıların konserleriyle ziyaretçilere keyif ve lezzet dolu üç gün yaşatacak.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu

 

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