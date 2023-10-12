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Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor

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#Carey Mulligan#Marcus Mumford#Ünlü Çiftlerin Tanışma Hikayesi
Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 10:37

12 yıl önce ilk kez birlikte fotoğrafları çekildikten beş ay sonra nişanlandıklarını duyurdular. Sonra da hemen evlendiler. Normalde bu kadar acele alınan nişan ve evlilik kararlarının ardından çabucak gelen ayrılık haberleri şaşırtıcı bulunmaz. Hele de bahsi geçenler gösteri dünyasının ünlü yıldızları olduğunda…

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Oysa onların aşkı hem sessiz sedasız, gözlerden uzakta yaşandı hem de 11’inci yılını deviren evlilikleri aileye katılan üçüncü bebeğin müjdesiyle taçlandı. Ünlü ünsüz ayırmadan her şeyi, özel hayatlarının en mahrem detaylarını sosyal medyada göz önünde yaşayanların aksine ünlü oyuncu Carey Mulligan ve başarılı müzisyen Marcus Mumford aşklarının üzerine titremeye devam ediyor.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
Carey Mulligan ve Marcus Mumford ikisi de büyük bir şöhrete sahip olmalarına rağmen gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor

ÜÇÜNCÜ BEBEK MÜJDESİ GELDİ

2012’de İngiltere’de sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlenen Carey Mulligan ve Marcus Mumford gösteri dünyasının örnek evliliklerinden birini sürdürüyor. 2000’lerin başından beri rol aldığı filmlerle Hollywood’un en saygın kadın oyuncularından biri olmayı başaran 38 yaşındaki Carey Mulligan ve albümleri milyonlar satan Mumford & Sons grubunun solisti 36 yaşındaki Marcus Mumford üçüncü çocuklarını kucaklarına aldılar.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
8 ve 6 yaşında iki çocukları olan çiftin üçüncü çocukları da doğdu: Doğum haberi Mulligan'ın geçtiğimiz gün verdiği röportajda ortaya çıktı... Ünlü oyuncu röportajında 6 hafta önce doğum yaptığını açıkladı

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BÜYÜK AŞK ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLA TAÇLANDI

Çiftin 2015’te doğan Evelyn adında bir kızları ve Ağustos 2017’de doğan Wilfred adında bir de oğulları var. Çift üçüncü çocuklarının adını ya da cinsiyetini henüz açıklamadı. Birlikte pek çok kez kamuoyunun karşısına çıkmış olsalar da İngiliz çift özel hayatlarını spot ışıklarından uzak tutmayı tercih ediyor. Mulligan Nisan 2015'te, kızı Evelyn'i kucağına almadan beş ay önce Vogue'a verdiği demeçte "Marcus benim olan, herkesten ve her şeyden tamamen uzak tutabildiğim tek şey, o yüzden bunu yapmaya çalışıyorum" demişti.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
Çift Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2018'deki görkemli düğününe çağırılan ünlü konukların arasındaydı

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ŞÖHRET VE SERVETE SIRTLARINI DÖNDÜLER: ÇİFTLİKTE SAKİN BİR HAYAT

Çiftin 2012’deki özel düğünündeki az sayıda ünlü konuktan biri olan İngiliz oyuncu Sienna Miller, yakın dostları Mulligan ve Mumford’un İngiltere’deki çiftlik evlerini ve herkesten sakladıkları hayatlarını şu sözlerle anlatmıştı: "Tavukları, köpekleri, kamp ateşinin etrafına topladıkları arkadaşları var. Marcus on binlerce kişiye konser verebilir, Carey bilmem kaç Oscar'a aday gösterilebilir ve sonra çiftliklerine döndüklerinde üzerlerine büyük yün kazaklarını giyerler ve komik şapkalarını takıp tavuklarını beslerler. Bu, kurmayı başardıkları inanılmaz bir denge".

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
Özel hayatlarını gözlerden uzakta tutan çift birbirlerinin kariyerlerine destek olsa da kırmızı halılarda bile çok fazla bir araya gelmiyor

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YAZ KAMPINDA BAŞLAYAN HİKÂYE MUTLU SONA ULAŞTI

Bu sağlam evliliğin sırrı aslında çiftin ilginç ve romantik tanışma hikayesinde saklı… Carey Mulligan ve Marcus Mumford, ikisi de daha birer ortaokul öğrencisiyken ailelerinin onları gönderdiği bir yaz kampında tanışmışlar. Ve bu yaz tatilinin ardından mektup arkadaşı olmuşlar. İkili bu arkadaşlığı uzun yıllar sürdürmüş. Ve aslında yıllar sonra ikisi de birer yetişkinken bir araya geldiklerinde zaten aralarında çok sağlam bir ilişki ve aşkın satırlara dökülmüş temelleri varmış.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor

AŞK MEKTUBU YAZMADAN OLMAZ!

"Birinden bir aşk mektubu almak, onu elinde tutmak ve tüm hayatın boyunca saklayabileceğini bilmek... işte bu inanılmaz bir şey," diyerek kocasından aldığı el yazısıyla yazılmış aşk mektuplarını anlatan Carey Mulligan, aslında sağlam evliliklerinin sırrını da böylece anlatıyor. Çift 11 yıllık evliliklerine rağmen birbirlerine hâlâ aşk mektupları yazmaya devam ediyor. Biri yıldız bir oyuncu biri de yıldız bir müzisyen olan çiftin bir sırrı da evliliklerini korumak için aldıkları önemli bir karar.

Mektup arkadaşlığıyla başlayan hikaye mutlu sonla bitti… Üç çocuklu çift evliliklerini ‘iki hafta’ kuralıyla ayakta tutuyor
Carey Mulligan ve Marcus Mumford mektup arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini aynı şekilde sürdürüyorlar: Güzel oyuncu kocasında aldığı aşk mektuplarını değerli bir hazine gibi saklıyor

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İKİ HAFTA KURALINI YILLARDIR HİÇ BOZMADILAR

İkisinin de çok yoğun film ve konser programları olsa da ünlü çift yıllardır bu kuraldan vazgeçmiyor: Carey Mulligan ve Marcus Mumford işleriyle ilgili ne yapıyorlarsa yapsınlar ve film çekimleri ya da konserler için dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu ayrılığı sadece iki haftayla sınırlı tutuyorlar. Ve iki haftalık ayrılıktan sonra mutlaka bir araya gelip aralarına daha fazla mesafe girmesine asla izin vermiyorlar.

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#Carey Mulligan#Marcus Mumford#Ünlü Çiftlerin Tanışma Hikayesi

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