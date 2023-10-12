Ünlü oyuncu Alzheimer riski taşıdığını öğrenmişti... Hayatını kökten değiştirdi: Artık yemekleri için bile destek alıyor

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Geçen yıl hayranlarını üzen bir açıklama yaparak sinema kariyerine ara vereceğini söylemişti. Sonradan bu açıklamayı kariyerini bitirmeyeceğini ancak çalışmalarını yavaşlatacağını söyleyerek düzelten Avustralyalı yıldız oyuncu yaşantısında köklü değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

Marvel filmlerinde mitolojik İskandinav tanrısı Thor karakterine hayat veren Hemsworth, geçen yıl bir belgesel dizide yer almıştı. Program sırasında diğer kullanıcılarla birlikte kendisine de yapılan testin sonucu ise yıldız aktör için yıkıcı oldu.

Thor filmlerinin yıldızı Chris Hemsworth ve Elsa Pataky üç çocuklarıyla birlikte Avustralya'da doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürüyor

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Hemsworth’un, Alzheimer riskiyle bağlantılı APOE e4 geninin iki kopyasına birden sahip olduğu ortaya çıktı. Bu genden iki kopya birden taşımak kişilerin mevcut Alzheimer riskinin iki katına sahip olması anlamına geliyor. Ünlü aktör dedesinin de bu hastalığa sahip olduğunu, zaten hastalığa yakalanma ihtimali yüksekken bunun test sonucuyla bir anda iki katına yükseldiğini söylemişti.

Elsa Pataky'nin yakın dostu da olan ünlü şef Sergio Perera, yıllardır Chris Hemsworth ve daha birçok Hollywood yıldızına filmler için zayıflamaları ya da kilo almaları gerektiğinde yardımcı oluyor

Thor yıldızı, şimdi eşi Elsa Pataky'nin de yakın arkadaşı olan İspanya doğumlu Michelin eğitimli özel şef Sergio Perera’yla çalışıyor. Başarılı aşçı yıllar boyunca aralarında Tom Cruise ve Leonardo DiCaprio'nun da bulunduğu birçok film yıldızıyla çalışmıştı. Sergio Perera, son 10 yıldır 40 yaşındaki Chris Hemsworth’un çeşitli roller için kilo almasına ya da zayıflamasına da yardımcı oluyor.

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Ünlü oyuncuya yapılan testin sonucunda, biri annesinden, diğeri babasından olmak üzere APOE4 geninin iki kopyasını taşıdığı ortaya çıktı. Bu durum Chirs Hemsworth'ün Alzheimer hastalığı riskini taşıdığını gösteriyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dört kişiden biri genin tek bir kopyasını taşıyor, ancak nüfusun yalnızca %2 ila 3'ü her ikisine de sahip. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Mesane ve bağırsak kontrolünde bozulma, konuşma ya da basit emirlere uymada bozukluk, hayal görme, emosyonel bozukluk, farkındalık halinin kaybı ve sürekli dolanıp durmalar vardır. Alzheimer Hastalığı öldürücü değildir, ama hastalığa eklenen tablo nedeniyle yaşam süresi etkilenebilir ve kısalabilir.

Hemsworth Alzheimer riskine karşı bedenini mümkün olan en sağlıklı şekilde tutabilmek için artık rutin beslenmesinde de şef Sergio Perera'dan yardım alıyor

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Sergio Perera “Açıkçası bu adam çok büyük bir bedene sahip. Ve sahip olduğu vücut için çok fazla proteine ihtiyacı var” dedi. Alzheimer riskini ortaya çıkaran testten sonra sadece filmlerden önce değil normal yaşantısında da şef Sergio Perera’dan beslenme konusunda yardım alan Hemsworth, et, sebze, fermente ürünler, fındık, tohumlar ve bolca zeytinyağından oluşan sıkı bir Akdeniz diyeti uyguluyor.

Ünlü oyuncu protein ve sebze ağırlıklı, kuru yemişler ve zeytinyağıyla desteklenen özel bir Akdeniz diyeti uyguluyor... Hemsworth geçenlerde 11 yaşındaki kızıyla tuttukları balığın fotoğrafını paylaşmıştı

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Geçen hafta yaptığı açıklamada taşıdığı riskli genler yüzünden tüm hayatını gözden geçirip değiştirdiğini söyleyen Chris Hemsworth artık sürekli yaptığı egzersizlerin programlarını değiştirdiğini söylemişti. Oyunculuk yapmaya seyrek de olsa devam edeceği için sıkı çalışmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen ünlü oyuncu rutinlerine düzenli yaptığı buz banyolarını ekledi.

Yıldız isim artık hayatını kökten değiştirmiş durumda: Egzersiz programını yenileyen ünlü oyuncu sık sık buz banyosu yaparak güçlenmeye çalışıyor... Hmsworth bir yandan da beynini ve zihin kapasitesini kuvvetlendirmek için farkındalık egzersizlerine başladı

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Buzlu sularda uzun süreler yatarak hem bedenini hem de zihnini güçlendiren Hemsworth sık sık tek başına kalarak zihnini dinlendirmeye başladığını ve beyin fonksiyonlarını güçlendirerek farkındalık çalışmaları yapmaya çalıştığını söyledi. 2010’da model Elsa Pataky'le evlenen Chris Hemsworth’un 11 yaşında bir kızı ve 9 yaşında ikiz oğulları var.

Çift 2015’te Hollywood’dan taşınıp Avustralya’ya yerleşmişti. Yıldız oyuncu film çekimlerine gitmediği müddetçe deniz ve doğayla iç içe olan evinde eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşıyor. Spot ışıklarından kaçan ve Hollywood’un ışıltılı karmaşasından uzakta kalmak istediğini söyleyen Chris Hemsworth, test sonucunu ve taşıdığı Alzheimer riskini öğrendikten sonra verdiği bu karardan çok daha mutlu olduğunu belirtiyor.