Mehmet Germiyanlıgil ve Elif Dürüst’ün mezuniyet sevinci... Sanat hayatına New York’ta devam edecek

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New York Üniversitesi sanat bölümünü bitiren Yasemin Germiyanlıgil’in diploma törenine anne ve babasının yanı sıra teyzesi Şirin Yalçın da katıldı. Tören sonrası hep birlikte yemek, sonrasında minik bir parti veren aile, Yasemin’in başarısını kutladı. New York’ta sanat hayatına devam edecek olan Yasemin, daha sonra sanatına katkı sağlaması amacıyla dünyayı gezecek.





Sosyal medyanın ünlü ismi Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile evlenmek için gün sayıyor. Öğrendiğime göre çift, 14 Haziran’da Fransa’da dünya evine girecek. 25 kişilik arkadaş grubuyla Paris’e gidecek olan çift, konsoloslukta nikah masasına oturacak.





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13 Haziran’da gidecek olan kafile, üç gün sürecek düğün eğlencesinde hem bol bol eğlenecek hem de Paris’i gezecek. Ünlü Fransız kozmetik markası L’Oreal’ın elçilerinden olan Duygu Özaslan, Paris’i kapı komşusu yapmıştı. Çok sevdiği ve güzel anılar biriktirdiği bu kentte “evet” diyerek, aşkına romantik bir final yazacak…

Lordlar Kamarası’nda ağırlandılar



Tarabya İngiliz Okulları’nda eğitim gören 15 öğrenci, Birleşik Krallık’taki Westminster Sarayı’nda Lordlar Kamarası’nı ziyaret etti. Tarabya İngiliz Okulları sahibi Mehmet Gültekin ve öğrencileri, Lordlar Kamarası daimi üyesi Mohamed Iltaf Sheikh tarafından parlamentoda ağırlandı.





Ziyaret sırasında üç öğrenci, bir konuşma yaparak lordlara hitap etti. Ardından Lord Sheikh’e, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait motifler bulunan vazo ve tabak hediye edildi. Program, parlamento turuyla sona erdi.Kuzu Grup’un yatırımcısı olduğu JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, Marmara Denizi kenarındaki büyüleyici konumuyla Ataköy’de açıldı.Simge Fıstıkoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen açılışa, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başta olmak üzere iş dünyasının seçkin isimleri katıldı.Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu, açılış toplantısında bir konuşma yaparak konuklarına teşekkür etti ve hedeflerini anlattı.