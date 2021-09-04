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Haber Giriş: 04.09.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz

Vildan Atasever’le aşk yaşayan Mehmet Erdem önceki akşam Kuruçeşme’de sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, müjdeli haberi verdi: “Vildan’la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz.”

AŞKIN’LA KONSER

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem’i ağırladı.

Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz

Yüzükler takıldı
Yüzükler takıldı

İki ünlü isim Boğaz kıyısında en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geceye damgasını vuran, Mehmet Erdem’in evlilik açıklaması oldu.

DÜĞÜN 9 EYLÜL’DE

Vildan Atasever’le ilişki yaşayan Mehmet Erdem, sahne öncesi muhabirlerle bir araya geldi. Sanatçı, “Nişanlandığınız yazıldı, evlilik ne zaman?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Doğrudur, nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir düğün töreni yapacağız.” Düğünün 9 Eylül’de CVK Park Bosphorus Hotel’de yapılacağı öğrenildi. 

Mehmet Erdem: Vildan Atasever ile önümüzdeki hafta evleniyoruz

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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