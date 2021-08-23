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Haber Giriş: 23.08.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı

Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

HASTANEYE GİTTİLER

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem’in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili evlilik kararı alan çift hayranlarını şaşırtmıştı. 9 Eylül’de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Ulus Liv Hospital’da objektife yansıdı.

Vildan Atasever ile Mehmet Erdemin düğün tarihi belli oldu
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğün tarihi belli oldu

SONRA KONUŞURUZ

Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara “Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz” diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem’in alyansı da dikkatlerden kaçmadı. 

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor... Yüzükler takıldı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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