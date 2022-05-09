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Mehmet Birgen 78 yaşında 4'üncü kez evlendi

#Mehmet Birgen#Ukrayna#Diana Osypenko
Mehmet Birgen 78 yaşında 4üncü kez evlendi

Yüzer disko Catamaran Club’ın sahibi, 4 çocuk babası Mehmet Birgen 78 yaşında 4.kez evlendi.

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Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa’nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club’ın sahibi, 4 çocuk babası Mehmet Birgen 3’üncü eşi Dilek Birgen’den 2016’da boşanmıştı.

Mehmet Birgen 78 yaşında 4üncü kez evlendi

Birgen, 2019’da Ukrayna’nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Mehmet Birgen 78 yaşında 4üncü kez evlendi


45 YAŞ FARK!
Mehmet Birgen, Diana ile önceki gün 4’üncü evliliğini yaptı. Gelinle arasında 45 yaş fark var. Düğün Bodrum Kempinski Otel’in bahçesinde gerçekleşti.

Orhan Yılmaz ile Aykut Kozanoğlu şahitlik yaptı. Diana Osypenko’nu annesi Larissa Osipenko ile anneannesi Tonia Boyko da düğündeydi.

Mehmet Birgen 78 yaşında 4üncü kez evlendi


52 YAŞINDA OĞLU VAR
Mehmet Birgen ilk izdivacını 1975’te Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989’da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu 3 yıl sürmüştü. 2005’te de oğlu Alp (16) ve kızı Maya’nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu. Amerikalı sevgilisinden olan en büyük oğlu Ashley 52, ikinci eşinden doğan Ajda 33 yaşında.

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Mehmet Birgen 78 yaşında 4üncü kez evlendi

 

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#Mehmet Birgen#Ukrayna#Diana Osypenko

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