MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMehmet Âkif Ersoy’un evi güzellik salonu oldu!
GeriMagazin Mehmet Âkif Ersoy’un evi güzellik salonu oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.05.2020 - 08:36,Son Güncelleme:

Mehmet Âkif Ersoy’un evi güzellik salonu oldu!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Mehmet Âkif Ersoy’un evi güzellik salonu oldu!
Abone Olgoogle-news

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Beylerbeyi’nde 11 ay ikamet ettiği evinin güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sezen Aksu, 2011 yılından beri evin sahibi.

Sezen Aksu, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL’ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. İşte o evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan’a kiraya verildiği ortaya çıktı. Ersoy’un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor.

TABELASI BULUNMUYOR

“Safiye Turan Beauty Studio” adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu’nun evi kiraya vermeden önce Turan’a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi’nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.

‘Sezen şiir yazar burada’ dedik ama

 Mehmet Âkif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908’den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu’nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, “Sezen şiir yazar burada” dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.

False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle