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REKABET BÄ°TMEDÄ°

Ä°ngiltere'de Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton, ABD'de de Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle aynÄ± Ã¼lkede yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±rada tanÄ±k olunan "rekabet" bu kez araya binlerce kilometre girmesine raÄŸmen devam etti.

ABD'DE KRALÄ°YET HAYATINA DEVAM

KÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan ardÄ±ndan da Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±yla aileye yÃ¶nelik "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k" suÃ§lamalarÄ±nda bulunan Prens Harry ile Meghan Markle, Los Angeles'ta da kraliyet hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Archie adÄ±nda bir oÄŸullarÄ± bulunan, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de Lilibet adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±z bebeklerine kavuÅŸan Harry ile Meghan, dÃ¼n gece de Ä°ngiltere'dekine paralel bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

UNVANLARI GERÄ° ALINMADI

Aileye yÃ¶neltilen ve kendilerini zor durumda bÄ±rakan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±na raÄŸmen KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Sussex DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± geri almadÄ±ÄŸÄ± Harry ile Meghan, dÃ¼n gece New York'ta bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. SavaÅŸlarda orduya ve Ã¼lkeye hizmet eden askerlere saygÄ± niteliÄŸinde kutlanan Veterans Day (Gaziler GÃ¼nÃ¼) etkinliklerine konuk olan Ã§ift, gecenin de yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.

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'Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Selam' adlÄ± galanÄ±n konuÄŸu olan Prens Harry ile Meghan Markle, ilk etapta ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±yla dikkat Ã§ekti. Ä°ngiltere'de kraliyet ailesi Ã¼yesiyken bu tÃ¼r etkinliklere askeri Ã¼niforma ile katÄ±lan Harry, bu kez siyah takÄ±m elbise giydi. Bunun nedeni de ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan sahip olduÄŸu onursal askeri unvanlarÄ±nÄ±n KraliÃ§e tarafÄ±ndan geri alÄ±nmasÄ±. Fakat, onursal madalyalarÄ± onda kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Harry, savaÅŸ gazileri iÃ§in dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe bunlarÄ± takarak katÄ±ldÄ±.

KIRMIZILAR Ä°Ã‡Ä°NDE Ã‡OK ÅžIKTI

Meghan Markle ise Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yesiyken bile olmadÄ±ÄŸÄ± kadar ÅŸÄ±ktÄ± gecede. ÃœnlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±rmÄ±zÄ± bir gece elbisesi giyen Markle, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ yine Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait bordo ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Ã‡ift; Ä°ngiltere'de aynÄ± amaÃ§la dÃ¼zenlenen ve Remembrance Day olarak adlandÄ±rÄ±lan gÃ¼nÃ¼n simgesi olan kÄ±rmÄ±zÄ± gelincik rozetlerini de eksik etmedi. New York'ta bulunan Intrepid Museum'daki gecede kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼rlerken Meghan Markle bir gazetecinin sorusu Ã¼zerine 'kocasÄ± Harry ile gurur duyduÄŸunu' sÃ¶yledi.

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GEÃ‡EN YIL ELEÅžTÄ°RÄ° BOMBARDIMANINA TUTULDULAR

AynÄ± etkinlikler Ä°ngiltere'de yine aynÄ± tarihlerde Remembrance Day (Anma GÃ¼nÃ¼) adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. GeÃ§en yÄ±l Prens Harry, Londra'da bulunan anÄ±ta kendi adÄ±na bir Ã§elenk konulmasÄ±nÄ± istemiÅŸ ancak bu isteÄŸi KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan geri Ã§evrilmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Harry ile Meghan, Los Angeles'ta bulunan ve savaÅŸta hayatÄ±nÄ± yitiren askerlerin defnedildiÄŸi mezarlÄ±ÄŸa bir ziyarette bulunmuÅŸtu. O sÄ±rada Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± basÄ±na servis eden Ã§iftin bu davranÄ±ÅŸÄ± da aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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ABD'DE YENÄ° HAYAT KURDULAR

37 yaÅŸÄ±ndaki Harry ile 40 yaÅŸÄ±ndaki Markle, oÄŸullarÄ± Archie'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra bir sÃ¼re Kanada'da kalmÄ±ÅŸ ve Londra'ya geri dÃ¶ner dÃ¶nmez de aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift sonra temelli yerleÅŸmek Ã¼zere ABD'ye Los Angeles'a gitti. Santa Barbara'da satÄ±n aldÄ±klarÄ± milyon dolarlÄ±k malikanelerinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Harry ile Meghan, dijital yayÄ±n platformlarÄ±yla yaptÄ±klarÄ± yÃ¼ksek Ã¼cretli anlaÅŸmalarla da konuÅŸuldu uzun sÃ¼re.

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KATE DE LONDRA'DA ETKÄ°NLÄ°ÄžE KATILDI

Prens Harry ile Meghan Markle, kraliyet ailesi hayatÄ±nÄ± bir ÅŸekilde ABD'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken savaÅŸlarda orduya hizmette bulunanlarÄ± anmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen Remembrance Day kapsamÄ±ndaki etkinlikler Ä°ngiltere'de de baÅŸladÄ±. Bu kapsamda dÃ¼n de Prens William'Ä±n eÅŸi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine de Londra'da bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

AMATÃ–R FOTOÄžRAFÃ‡I

Middleton, Ä°mparatorluk SavaÅŸ MÃ¼zesi'nde iki farklÄ± fotoÄŸraf galerisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. AmatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olan ve KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Kraliyet FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k BirliÄŸi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devrettiÄŸi Kate Middleton, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in Markle gibi yeni bir giysi yerine tam 10 yÄ±l Ã¶nce ilk kez giydiÄŸi bir gÃ¶mleÄŸi tercih etti. Tek farkÄ±, 2011 yÄ±lÄ±nda etekle giydiÄŸi gÃ¶mleÄŸi, bu kez pantolonla tamamlamasÄ± oldu. Middleton'Ä±n kÄ±yafetindeki askeri Ã¼niformayÄ± andÄ±ran tema da dikkat Ã§ekti.

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10 YIL Ã–NCE DE GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Middleton, mÃ¼zede, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± Galerisi ile aynÄ± dÃ¶nemde yaÅŸanan Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konu alan Holocaust Galerisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Daha sonra da kendi Ã§ektiÄŸi iki portnenin yer aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir sergiyi de gezdi. Bu sÄ±rada torunlarÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi, soykÄ±rÄ±mdan saÄŸ kurtulmuÅŸ olan 82 yaÅŸÄ±ndaki Yvonne Bernstein ile Stephen Frank ile de buluÅŸtu. Frank'Ä±n kendisine sarÄ±lma isteÄŸini ise geri Ã§evirmedi.

Middleton, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta giydiÄŸi gÃ¶mlekle ilk kez 2011 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. O gÃ¼n eÅŸi Prens Wiliam ile Birmingham'da bir etkinliÄŸe katÄ±lan DÃ¼ÅŸes, eteklik giymeyi tercih etmiÅŸti.Â

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