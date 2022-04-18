Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

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Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen, Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı yönündeki haberler yalan çıkmıştı biliyorsunuz. “Leyla ile Mecnun” dizisinin yeni bölümlerinde Ali Atay’a “Yeni Leyla” olarak eşlik eden güzel oyuncu Deniz Işın, meğer meslektaşı Oktay Çubuk ile birlikteymiş.



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“Oğlum” dizisindeki rolüyle tanınan 25 yaşındaki Oktay Çubuk’la aşk yaşayan Deniz Işın, kariyerinin etkilenmemesi için ilişkisini gizli tutuyormuş. Bir süredir birlikte olan oyuncu çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken, bu gizlilik neredeyse Ali Atay’ın başını yakıyordu! Neyse ki Hazal Kaya gerçeği bildiğinden olay büyümeden kapandı.

Mücevhercilerin

yeni başkanı

Mücevher İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu, TİM Dış Ticaret Meclisi’nde gerçekleştirildi. MİB Başkanı Mustafa Kamar’ın yanı sıra Burak Yakın’ın da aday olduğu genel kurul, yaklaşık 90 gün süren çekişmeli bir sürecin sonunda gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı.



Seçimlerde 327 oy alan Mustafa Kamar başkanlığı 418 oy alan Burak Yakın’a teslim etti. Seçimlerden sonra kendisini destekleyenlerin tezahüratlarıyla karşılanan Yakın’ı ilk kutlayan, eski başkan Mustafa Kamar oldu.

Çekimler haftaya başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı onuruna çekilecek olan “Cumhuriyet” filminin seti başlıyor! Haftaya sete çıkacak olan ekip, hazırlıklarını tamamladı.



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Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk ’ü canlandıracağı filmde, Ulu Önder’in yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’a ise son yılların başarılı oyuncusu Berk Cankat hayat verecek.Lanistar Media’nın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği film, Disney Plus’ta 29 Ekim 2023’te yayınlanacak. Bu arada yapımda ünlü oyuncu Emma Watson’ın da oynayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak aldığım bilgilere göre, bu haberler doğru değilmiş...

‘Dünyaya giydiriyoruz’

Türk şirketleri, tekstil ve hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarılarla dünyada adlarından sıkça söz ettirir duruma geldi.



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Dünyanın en önemli moda defilelerinde boy gösteren Türk markaları, İtalya gibi bu konularda markalaşmış ülkelere rakip oldu. Hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarından LCR Group Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İsmailoğulları, “Amerika’da Magic Las Vegas Moda Fuarı ve Chicago Show, Almanya ’da Premium Order Fuarı, sektöre yön veren merkezler. Buralarda LCR kalitesi ile boy gösteriyoruz” diye konuştu. Ayrıca LCR Group, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeden başarı ödülü aldı.

Yurtdışından büyük ilgi

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Verda Penso moda alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Moda dünyasına yaptığı ilginç tasarımlı çantalarıyla giren Penso, şimdilerde Etiler’de yeni açtığı mağazasında aksesuvarlarını modaseverlerle buluşturuyor. ‘Officina Penso’ markasıyla takı ve çanta üreten Verda Penso, kardeşi Serim ve babası Levent Penso ile birlikte tasarım yapıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören ürünlere en çok talep yurtdışından geliyormuş. Şimdilik Instagram üzerinden satış yapan Penso, alışveriş sitelerinin içinde yer almak istemiyormuş.