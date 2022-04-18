Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın#Oktay Çubuk#Leyla İle Mecnun
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık
Mehmet Üstündağ

Adı “Leyla ile Mecnun” dizisindeki rol arkadaşı Ali Atay’la anılan Deniz Işın’ın gerçek sevgilisi genç meslektaşı Oktay Çubuk’muş!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen, Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya’yı Deniz Işın’la aldattığı yönündeki haberler yalan çıkmıştı biliyorsunuz. “Leyla ile Mecnun” dizisinin yeni bölümlerinde Ali Atay’a “Yeni Leyla” olarak eşlik eden güzel oyuncu Deniz Işın, meğer meslektaşı Oktay Çubuk ile birlikteymiş.

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

“Oğlum” dizisindeki rolüyle tanınan 25 yaşındaki Oktay Çubuk’la aşk yaşayan Deniz Işın, kariyerinin etkilenmemesi için ilişkisini gizli tutuyormuş. Bir süredir birlikte olan oyuncu çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken, bu gizlilik neredeyse Ali Atay’ın başını yakıyordu! Neyse ki Hazal Kaya gerçeği bildiğinden olay büyümeden kapandı.
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık


Haberin Devamı

Mücevhercilerin
yeni başkanı
Mücevher İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu, TİM Dış Ticaret Meclisi’nde gerçekleştirildi. MİB Başkanı Mustafa Kamar’ın yanı sıra Burak Yakın’ın da aday olduğu genel kurul, yaklaşık 90 gün süren çekişmeli bir sürecin sonunda gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı.

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık


Seçimlerde 327 oy alan Mustafa Kamar başkanlığı 418 oy alan Burak Yakın’a teslim etti. Seçimlerden sonra kendisini destekleyenlerin tezahüratlarıyla karşılanan Yakın’ı ilk kutlayan, eski başkan Mustafa Kamar oldu.

Çekimler haftaya başlıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı onuruna çekilecek olan “Cumhuriyet” filminin seti başlıyor! Haftaya sete çıkacak olan ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı filmde, Ulu Önder’in yakın arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’a ise son yılların başarılı oyuncusu Berk Cankat hayat verecek.
Lanistar Media’nın yapımcılığını üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği film, Disney Plus’ta 29 Ekim 2023’te yayınlanacak. Bu arada yapımda ünlü oyuncu Emma Watson’ın da oynayacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak aldığım bilgilere göre, bu haberler doğru değilmiş...

Haberin Devamı

‘Dünyaya giydiriyoruz’
Türk şirketleri, tekstil ve hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarılarla dünyada adlarından sıkça söz ettirir duruma geldi.

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Dünyanın en önemli moda defilelerinde boy gösteren Türk markaları, İtalya gibi bu konularda markalaşmış ülkelere rakip oldu. Hazır giyim ve tekstil sektörünün önde gelen markalarından LCR Group Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İsmailoğulları, “Amerika’da Magic Las Vegas Moda Fuarı ve Chicago Show, Almanya’da Premium Order Fuarı, sektöre yön veren merkezler. Buralarda LCR kalitesi ile boy gösteriyoruz” diye konuştu. Ayrıca LCR Group, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeden başarı ödülü aldı.

Haberin Devamı

Yurtdışından büyük ilgi
Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Verda Penso moda alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Moda dünyasına yaptığı ilginç tasarımlı çantalarıyla giren Penso, şimdilerde Etiler’de yeni açtığı mağazasında aksesuvarlarını modaseverlerle buluşturuyor. ‘Officina Penso’ markasıyla takı ve çanta üreten Verda Penso, kardeşi Serim ve babası Levent Penso ile birlikte tasarım yapıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören ürünlere en çok talep yurtdışından geliyormuş. Şimdilik Instagram üzerinden satış yapan Penso, alışveriş sitelerinin içinde yer almak istemiyormuş.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Işın#Oktay Çubuk#Leyla İle Mecnun

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme