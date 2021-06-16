Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor

Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını açıkladı

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.



İLK GÖRÜŞTE AŞK

Özge Özder’i youtube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar’ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, “O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş” dedi.

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Kocası Gürhan Altundaşar’ın sahnede kendisini izledikten sonra aşık olduğunu anlatan Merve Dizdar, o dönemde bir sevgilisi olduğunu ve başka kimseyle ilgilenmediğini belirtti.

Tiyatroda aynı oyuna denk gelen ikili arasında bir şey olmadı. Çünkü çiftin o dönemde yine sevgilileri vardı. Ancak bir zaman sonra Gürhan Altundaşar sevgilisinden ayrıldı. Merve Dizdar, birbirlerine aşık olmalarının oyun sırasında bir anda geliştiğini belirtti ve şöyle anlattı:

“Aynı oyuna denk geldik. Yine sevgililerimiz var. Ama ben hiç düşünmüyorum, asla. O da düşünmüyor, sevgilisi olduğu için. Sevgilisinden ayrıldı. Oyunlarımızda oynuyoruz. Bir anda match olduk. Hiç anlamadım. Çok kandırmaya da çalışmadı. Çok tatlı bir insandır kendisi.”



Ünlü çift, 2018 yılının Mart ayında nişan yüzüklerini taktı. Yine aynı yılın Eylül ayında ise İzmir’de evlendiler.

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