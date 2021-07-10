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Televizyon
Haber Giriş: 10.07.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

MasterChef şampiyonu Serhat otomobilini aldı mı? Barbaros detayı...

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MasterChef şampiyonu Serhat otomobilini aldı mı? Barbaros detayı...

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasını kazanan Serhat Doğramacı'dan araba itirafı geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz sezon Barbaros ve Serhat finale kalmış, kıyasıya mücadele eden iki yarışmacı canlı yayında hünerlerini sergilemişti.

Şeflerin verdiği puanlarla yarışmayı kazanan isim Serhat Doğramacı olmuştu. Birinciliğin yanı-sıra büyük ödülü de kazanan Serhat'a Jeep marka bir otomobil verilmişti. 350 bin TL değerindeki otomobili kazanan Serhat büyük sevinç yaşamıştı.

MasterChef şampiyonu Serhat otomobilini aldı mı Barbaros detayı...

Yeni sezonu başlayan MasterChef'te, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı, ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce, 'Şeflerle sadece yarışma içerisinde görüşüyoruz. Yarışma dışında ise "Merhaba", "Nasılsınız" gibi ufak tefek sohbetler oluyor. Onun dışında hepimizin şeflerle oturup saatlerce konuşması mümkün değil.' sözleriyle yarışmada ayrımcılık yapılmadığını söyleyen  Doğramacı, şimdi de kazandığı ödülle gündeme geldi.

MasterChef şampiyonu Serhat otomobilini aldı mı Barbaros detayı...

Serhat Doğramacı'nın henüz otomobilini teslim almadığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından konu hakkında açıklama yapan Doğramacı şunları söyledi: 'Araba sadece benim değil. Biz arabayı Barbaros ile bölüştük. Arabayı da henüz alamadım ama Acun Medya benim için biraz acele davranacakmış, sağ olsunlar. Zaten biliyorsunuz, 6 ay ile 1 yıl arasında alınıyor.'

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