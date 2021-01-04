MasterChef’in 2020 sezonunun kazananı belli oldu - Serhat'ın ilk gün söyledikleri sosyal medya gündeminde
MasterChef Türkiye 2020'de aylar süren mücadele sona erdi. MasterChef’in 2020 sezonunun kazananı belli oldu.-3 Ocak bölümünde Barbaros ve Serhat final gecesinde tüm hünerlerini ortaya koyarken şefler yaptıkları kritik tadımın ardından kararlarını verdi ve böyle açıkladı... İşte MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu olan yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de 134 bölümlük büyük heyecan 3 Ocak Pazar akşamı son buldu. Geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı. Finalde Barbaros'u küçük bir farkla geçen Serhat sezonu şampiyon tamamlandı. Yarışmanın başından beri favoriler arasında gösterilen Serhat haklı bir gurur yaşarken şampiyonluk sevincini Serhat’la paylaştı. İşte şampiyonluğun belli olduğu gecede yaşananlar…
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ADIM ADIM FİNALE DOĞRU
Canlı yayında 1 saatlik sürede son yemeklerini yapan yarışmacılardan Serhat "Benim Hikayem" adını verdiği tabağı yaparken, Barbaros "Dipten Gelen Lezzet" adlı tabağını yaptı. MasterChef finalinde 144 puana ulaşan Serhat, 2 puan farkla “MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu” unvanına sahip oldu.
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“ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE BİRİNCİ OLACAĞIM”
Serhat'ın şampiyon olduktan sonra ilk katıldığı bölümde yaptığı konuşma tekrar sosyal medyanın gündemine geldi.'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.
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SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR
“Kendinden emin ilk geldiğinde çok kolay bir şekilde birinci olacağım deyip dediğini yapan Serhat seni tebrik ediyorum. Barbaros’a yaptığın jestle iyice şampiyon oldun. Ve sen deli Karadenizli Barbi sana da geçmiş olsun çok yeteneklisin ve seviyorsun.” #masterchefturkiye
“Serhat ilk bölümde ‘çok kolay bir şekilde birinci olacağım’ deyip şeflerden azar işitmişti. Serhat çok kolay bir şekilde şampiyon oldu :)”
“Masterchef Serhat gibi söylediğim şeyleri uygulayabilsem keşke adam çok kolay bir şekilde şampiyon olacağım dedi oldu.”
"Serhat olmuş ilk geldiğinde ben olacağım demişti ama çok kolay bir şekilde olmadı dimi Serhat "
“Kararlılıkta serhat gibi olsun. Çok kolay şekilde birinci oldu”
“Serhat şampiyon olmuş. Adam geldiği gün çok kolay bir şekilde şampiyon olacağım dedi oldu da”
"Hak eden şampiyon oldu.. Tebrikler çok kolay oldu .Serhat Doğramacı.Final hayırlı olsun Serhat!
“Şeflerden tek isteğimiz onu finalde 'kolay şekilde şampiyon olacağım' sözünün dışında değerlendirmeleri. Çok mücadele etti kolay olmadı ama baştan beri gerçekten iyiydi."