MasterChef’in 2020 sezonunun kazananı belli oldu - Serhat'ın ilk gün söyledikleri sosyal medya gündeminde

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR “Kendinden emin ilk geldiğinde çok kolay bir şekilde birinci olacağım deyip dediğini yapan Serhat seni tebrik ediyorum. Barbaros’a yaptığın jestle iyice şampiyon oldun. Ve sen deli Karadenizli Barbi sana da geçmiş olsun çok yeteneklisin ve seviyorsun.” #masterchefturkiye



“Serhat ilk bölümde ‘çok kolay bir şekilde birinci olacağım’ deyip şeflerden azar işitmişti. Serhat çok kolay bir şekilde şampiyon oldu :)”



“Masterchef Serhat gibi söylediğim şeyleri uygulayabilsem keşke adam çok kolay bir şekilde şampiyon olacağım dedi oldu.”



"Serhat olmuş ilk geldiğinde ben olacağım demişti ama çok kolay bir şekilde olmadı dimi Serhat "



“Kararlılıkta serhat gibi olsun. Çok kolay şekilde birinci oldu”



“Serhat şampiyon olmuş. Adam geldiği gün çok kolay bir şekilde şampiyon olacağım dedi oldu da”



"Hak eden şampiyon oldu.. Tebrikler çok kolay oldu .Serhat Doğramacı.Final hayırlı olsun Serhat!



“Şeflerden tek isteğimiz onu finalde 'kolay şekilde şampiyon olacağım' sözünün dışında değerlendirmeleri. Çok mücadele etti kolay olmadı ama baştan beri gerçekten iyiydi."