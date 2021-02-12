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Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Maske takmadı uyaranlara kızdı! İrem Derici'den sert tepki: Gidin şikayet edin

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Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi.

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti.

Maske takmadı uyaranlara kızdı İrem Dericiden sert tepki: Gidin şikayet edin

Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi. "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

Maske takmadı uyaranlara kızdı İrem Dericiden sert tepki: Gidin şikayet edin

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

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