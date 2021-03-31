Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldukları Sinan Altıntaş’a bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Altıntaş’ın 2 yıldır düzenli şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından Tatlıtuğ çiftini tehdit ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, şu detaylar dikkat çekti:

“Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Sinan Altıntaş tarafından onur ve şereflerini zedeleyecek hakaretlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu nedenle Tatlıtuğ çiftinin korunması gerekmektedir.”

Mahkeme, Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmama kararını onayladı. Tedbir süresinin sona ermesinin hemen ardından Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş için yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme tedbir süresinin uzatılmasını gerektirecek yeni bir vaka olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

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