Lisa Kudrow: “Friends”in çekim tarihi belirlendi

◊ “Friends”in yeniden çekileceği duyurulduğunda dizinin fanları çıldırmıştı. Nedir son durum? Pandemi sebebiyle çekimler ertelendi değil mi?

- Lisa Kudrow: Sadece yeni bir tarih belirledik. Yeni tarihleri takvimlerimize ekledik ve tüm ekibin eklediğinden emin olduk. Şimdilik o tarihlere bağlıyız.

◊ Biz tekrar bir araya geleceğiniz için çok heyecanlıyız. Ekip ne durumda?

- Biz de (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry) yeniden bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz. Gerçi biz telefonda konuşurken bile heyecanlanıyoruz.

Bir konu üstünde kalamıyoruz. Aynı konuyu konuşamıyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor ve birbirimizi güldürüyoruz.

◊ Aranızdaki dostluk nadir rastlanan türden...

- Bir kastın, oyuncu kadrosunun bu kadar iyi geçinmesinin ve hâlâ birbirini sevmesinin ne kadar nadir bir şey olduğunu ben de daha sonraları fark ettim.

SOSYAL MEDYAYI KENDİNE YÜK YAPMAYANLARDANIM

◊ Arkadaşlığınız dışında “Friends” size oyuncu olarak neler kattı?

- O dönem televizyondaki en yüksek ücretli kadın oyunculardık.Bu durum sonrasında bana çok fazla özgürlük sağladı.Bu kadar iyi yazılmış, çok sevilen ve yıllar boyunca ilgiyi üzerinde tutan bir şeyin parçası olmanın mutluluğunun yanı sıra çok fazla yaratıcı özgürlük de verdi...

◊ Jennifer Aniston’un Instagram’a katılması çok ses getirmişti. Jennifer’a sosyal medya pratiğini ekipten kim yaptırdı?

- Ben sosyal medyada iyi değilim.Courteney oldukça iyi. Jennifer’a tavsiyeleri o vermiştir.Ben sosyal medyayı kendine yük yapmayanlardanım. Yorumları okumuyorum, kötü şeyler yazanları görmüyorum.

HAYIR DEMEK İÇİN SEBEP YOKTU

◊ Gelelim “Space Force”a. Steve Carell “Rolü, kabul edeceğini düşünmeden teklif ettik” diyor...

- Steve ve Greg Daniels tarafından yaratılan bir şov, neden hayır diyeyim? (Daha önce birlikte “The Office”i yarattılar.) Greg’i uzun yıllardır tanıyorum, hiç birlikte çalışma şansım olmamıştı.Benimle çalışmak isteyince açıkçası heyecanlandım. Steve zaten harika bir insan ve aktör. İkisinin komedi stilini biliyoruz, rahat ve iyi vakit geçirten bir tarzları var. Hayır demek için sebep yoktu...

◊ Bir dönem komedi topluluğu The Groundlings’teydiniz. Neden komediyi tercih ettiniz?

- Bu işlerde henüz çok yeniydim. Dramatik oyunculuk dersleri bana çok ağır, çok ciddi gelir, komedi oyunculuğu daha eğlencelidir diye düşünüyordum. Aksine komedinin daha ciddi ve yoğun olduğunu gördüm.

KAMERA ARKASINI KONUŞACAĞIZ

◊ Yanlışsam düzeltin lütfen. Bir senaryo yok, yeni konsept “anımsatma” niteliğinde olacak değil mi?

Lisa Kudrow: Diziyi anımsatacağız ve kutlayacağız. Farklı şeyler de olacak...

◊ Mesela?

- Kamera arkasında neler olup bittiğini konuşacağız. Daha önce kimsenin duymadığı şeyleri anlatacağız. Bazılarımız yaşananları aynı şekilde hatırlamıyor bile. Kimin neyi nasıl hatırladığını görmek eğlenceli olacak.

Lisa’nın rolü kabul edeceğini düşünmüyorduk

◊ Karantina günlerinde stresle nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Steve Carell: Günlerimiz ev işi yaparak geçiyor. Herkesin yaptığından farklı değil yani. Birkaç gün önce bahçe mobilyalarımı yıkadım. Dış mekanlarda kullandığımız mobilyaları kirden arındırmak için dört saat harcadım. Meşgul olmaya, çocuklar evde olduğu için onları aktif tutmaya çalışıyoruz.

◊ Çocuklarınızı ne yönde etkiledi karantina hayatı?

- Eşim de ben de çocuklarımıza karşı oldukça istikrarlı, dosdoğru ve açık sözlüyüz. Artık küçük değiller. Oğlum 16, kızım 19 yaşında olacak. Dünyanın oldukça karmaşık bir yer olduğunu kavradılar. Olan biteni anlıyorlar. Aslında onlarla gurur duyuyorum, çünkü pandemi onları çok fazla endişeye itmedi. Her şeyin geçici olduğunu, ailemizin bir aradayken güvende ve güçlü olduğunu düşünüyorlar.

ÖZEL BİR BİLGİ: EŞİMLE HENÜZ KAVGA ETMEDİK

◊ Nasıl görüyorsunuz yakın geleceği?

- Eşimle bu konu hakkında çok fazla konuşuyoruz. Ve her konuşmamız “Bilmiyorum” ile sonlanıyor. Günde kaç kere “bilmiyorum” diyorum, bilmiyorum. Çünkü ben bilmiyorum. Çünkü kimse kesin bir şey bilmiyor. Bu arada aileden özel bir bilgi; eşimle henüz histerik bir şekilde kavga etmedik! (Gülüyor)

◊ Sokakta maske takma zorunluluğuna alıştınız mı?

- Alışmak kolaydı. Kayak yapmayı seviyorum. Soğuk havada büyük gözlükler ve maske ile aktif olmaya alışkın olmam, maskeye alışmama kolaylık sağladı.

Maskenin misyonunu birbirimize karşı sorumluluk olarak görüyorum. Sadece kendimizi korumak için değil, başkalarının hastalanmasını önlemek ve herkesin sağlığına saygı göstermek için takıyoruz.

◊ Birkaç gün önce Kaliforniya Valisi film ve televizyon prodüksiyonlarının yeniden çalışmaya başladığında uyulması gereken talimatları açıkladı. Meslektaşlarınızla neler olacağını ya da nasıl çalışacağınızı konuşuyor musunuz?

- Hepimizin endişeleri var. Tüm stüdyolar ve yapım şirketleri bir sonraki adımın ne olacağını kavramaya çalışıyor. Maske mi takılmalı, sürekli test mi yapılmalı...Farklı konuşmaların, farklı planların olduğunu biliyorum. Ama en büyük yardım tabii ki aşı olacak.

◊ Oyuncular maske takamaz ama...

- Set ekibi takabilir. Neler olacağını birlikte göreceğiz.

ELİMİZDE İKİ KELİME VARDI: SPACE, FORCE

◊ Setlere dönmeye hazır mısınız?

- Evet, tabii ki. İşe geri dönmek için sabırsızlanıyorum.

◊ “Space Force” projesi nasıl doğdu?

- Gerçek Space Force (Amerikan ordusuna bağlı bir birim) anons edildiğinde kanal yöneticileri toplantı yapıyormuş. İlginç bir fikir olduğunu ve kendi “Space Force” şovlarını çekebileceklerini düşünmüşler. Sonra Blair Fedder aradı ve böyle bir diziyi geliştirmek ister miyim diye sordu. Dizinin ismi dışında başka hiçbir fikir yoktu. Elimizde sadece iki kelime; “Space”, “Force” vardı. İlgimi çekti. Gerçek “Space Force”un nasıl olacağını, dalga geçecek bir şeyler olup olmadığını bilmiyorduk, o yüzden dizinin tonunu ve neye dayandıracağımızı konuşmadık.Her şey Netflix ile buluşup anlaşmamızı imzaladıktan sonra şekil almaya başladı.

ESAS DOĞAÇLAMA USTASI JOHN MALKOVICH

◊ Lisa Kudrow dizide eşinizi canlandırıyor. İkinizin de geçmişinde ikonik komedi dizileri var. Nasıldı onunla çalışmak?

- Lisa, Los Angeles’ta doğaçlama grubu The Groundlings’in üyesiydi. Aynı türden şeyler yaparak başladık. Doğaçlama, tiyatro, müzikal... Bu ortaklıklar sayesinde onunla aramızda bir bağlantı hissettim. Açıkçası kabul edeceğini düşünmeden rolü teklif ettik. Zevkle kabul etti.

◊ “Space Force”u çekerken sette ne kadar doğaçlama yaptınız?

- Bir yüzde vermem zor. Ama esas doğaçlama ustası kim biliyor musun?

◊ Kim?

- John Malkovich. Karakterin içinde, ruhunda doğaçlama yapıyor.

◊ Peki Lisa Kudrow?

- Lisa’nın geçmişi doğaçlama. O yüzden hangi sahneye geçersen geç o hazırdır. Onu asla gafil avlayamazsın. Her an çok rahat ve doğaldır. Komediyi çok iyi biliyor. Cümleler çabasız ve zahmetsizce akıyor ağzından.

◊ John Krasinski’nin YouTube serisi “Some Good News”ün birkaç bölümüne katıldınız. Covid-19 nedeniyle yaşadığımız kaygı dolu dönemde sadece iyi haberlere adanmış bir haber şovu iyi bir fikir değil mi?

- Neşelendirici ve nazik bir şov her zaman olmalı diye düşünüyorum. John gerçekten iyi bir aktör. Şovunun bir parçası olmamı istediğinde atladım diyebilirim.

PETER SELLERS’I OYNAMAK İSTİYORUM

◊ Steve Carell deyince aklımıza ilk önce komedi gelse de birçok gerçek karaktere hayat verdiniz. Eğer pandemi hakkında film çekilse kimi oynamak isterdiniz?

Steve Carell:

Mike Pence (ABD Başkan Yardımcısı) ya da Dr. Fauci (ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci) olabilir. Mümkün olan her rolü oynamaya açığım. Hatta protez makyajla birkaç kişiyi bile aynı filmde oynayabilirim. Her birini ayrı ayrı oynayıp montajla birleştirebiliriz. Şaka yapıyorum; pandemi ile ilgili film yapılırsa kimi oynamak isterim diye hiç düşünmedim ama oynamak istediğim gerçek bir karakter daha var: Peter Sellers.

◊ Müthiş! Peter Sellers

demişken, “Space Force”u yaratırken onun “Dr. Strangelove” filminden ilham aldınız mı?

- Evet. His olarak etkilendim tabii. Yalnız dizi zamanlama, ton ve hiciv olarak çok farklı. Bu arada “Dr. Strangelove” en sevdiğim film olabilir, bir de “Citizen Kane”...