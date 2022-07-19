MesleÄŸine geri dÃ¶ndÃ¼: YÃ¼zÃ¼mÃ¼ gÃ¶recekler diye Ã¶dÃ¼m kopuyor demiÅŸti

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Ã–NCE YAÅžADIKLARINI ANLATTI ÅžÄ°MDÄ° DE MESLEÄžÄ°NE DÃ–NDÃœ

Uzun sÃ¼re ortadan kayboldu ama sonunda dayanamadÄ± ve "ArtÄ±k saklanmayacaÄŸÄ±m" dedi. Ã–nce baÅŸÄ±na gelenleri anlattÄ± sonra da mesleÄŸine dÃ¶ndÃ¼ ve Ã¼nlÃ¼ bir firma iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

ÃœNLÃœ FÄ°RMANIN TANITIM YÃœZÃœ OLDU

Magazin gÃ¼ndemini yakÄ±ndan takip edenler bunun bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Linda Evangelista'nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu Ã§oktan hatÄ±rladÄ±. 57 yaÅŸÄ±ndaki Evangelista Ã¼nlÃ¼ bir firmanÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸunu ve gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda New York'ta dÃ¼zenlenecek bir defilede gÃ¶rev alacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve destek mesajÄ± geldi.

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FÄ°LTRELEME TEKNÄ°KLERÄ° KULLANILDI

Evangelista'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã§eÅŸitli filtreleme tekniklerinden yararlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zÃ¼nde oluÅŸan deformasyonun yerinde yeller estiÄŸi de dikkat Ã§ekti. Evangalista, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¼zelliÄŸini korumak amacÄ±yla yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetik operasyonlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ giden sonuÃ§larÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

'SAKLANMA ZAMANI BÄ°TTÄ°' DEMÄ°ÅžTÄ°: Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r kariyerini de bir yana bÄ±rakarak ters giden estetik operasyonun izlerini silmeye çalÄ±ÅŸan Linda Evangelista, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda sözünü tuttu ve gerçekten de saklanmayÄ± bir yana bÄ±raktÄ±. YakÄ±n zamana kadar sokakta tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± birileriyle karÅŸÄ±laÅŸmaktan korktuÄŸunu itiraf eden model, geçen ÅŸubat ayÄ±nda bir dergiye röportaj verip baÅŸÄ±na gelenleri anlattÄ± ve "artÄ±k saklanma zamanÄ± bitti" diye konuÅŸtu.

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BAÅžINA GELENLERÄ° ANLATMAYA KARAR VERDÄ°

Bu Ã¼nlÃ¼ model, 1980 ve 90'larda moda dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Linda Evangelista'dan baÅŸkasÄ± deÄŸil. BugÃ¼n 56 yaÅŸÄ±nda olan Linda Evangelista, 2016 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yaÄŸ dondurma operasyonu sonrasÄ± hiÃ§ beklemediÄŸi bazÄ± yan etkilerle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ ve vÃ¼cudu bir daha dÃ¼zeltilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir ÅŸekilde deforme olmuÅŸtu. Evangelista, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda People dergisine bir rÃ¶portaj verip artÄ±k saklanmak yerine baÅŸÄ±na gelenleri aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k paylaÅŸmaya karar verdiÄŸini itiraf etmiÅŸti. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu.

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SAKLANMAKTAN VAZGEÃ‡TÄ°

Son beÅŸ yÄ±ldÄ±r mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca insan iÃ§ine Ã§Ä±kmayan bir Ã§ocuk annesi Linda Evangelista, zaman zaman gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. BÃ¶yle zamanlarda da koronivirÃ¼sten korunmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± maske dÄ±ÅŸÄ±nda tanÄ±nmamak iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmÄ±yor.Â

SOPHIA LOREN'E BENZETÄ°LÄ°YORDU

Kariyerinin en parlak dÃ¶neminde, sinemanÄ±n gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Sophia Loren'e benzetilen Linda Evangelista, formunu ve genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ korumak amacÄ±yla yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yaÄŸ dondurma operasyonu sonrasÄ±nda tam tersine ÅŸiÅŸmanlamÄ±ÅŸ, tÃ¼m vÃ¼cudunda yumrular oluÅŸmuÅŸ ve yÃ¼zÃ¼ de eskisinden Ã§ok farklÄ± bir hale gelmiÅŸti.

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MAKYAJ BÄ°LE YAPMIYOR

2016'dan bu yana kameralardan, objektiflerden ve meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak duran Linda Evangelista, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ saklamamak bir yana makyaj bile yapmadan sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ± bir sÃ¼redir.Â

BÃœTÃœN CESARETÄ°NÄ° TOPLADI VE RÃ–PORTAJ VERDÄ°

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ler Ã¼zerindeki "genÃ§ ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nme" baskÄ±sÄ±ndan en Ã§ok etkilenen kiÅŸilerden biri top model Linda Evangelista bu zorlu deneyimi yaÅŸayan kiÅŸi. 1980'lerde ve 90'larda kariyerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸayan 56 yaÅŸÄ±ndaki Evangelista, ters giden ve hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran estetik operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan, beÅŸ yÄ±l boyunca kelimenin tam anlamÄ±yla ortadan kaybolmuÅŸtu. GeÃ§en yÄ±l sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan tekrar sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼len Evangalista "ArtÄ±k saklanma dÃ¶nemim bitti" dedi ve People dergisine bir rÃ¶portaj verdi. Bu arada fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini de verdiÄŸi pozlarla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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DÃœNYANIN EN Ã‡OK FOTOÄžRAFI Ã‡EKÄ°LEN Ä°NSANIYDI

Bir dÃ¶nem "dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok fotoÄŸrafÄ± Ã§ekilen insanÄ±" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Linda Evangelista, vÃ¼cudundaki yaÄŸ hÃ¼crelerini dondurmak iÃ§in geÃ§irdiÄŸi ama sonra hayatÄ±nÄ± zindana Ã§eviren estetik operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fiziksel ve ruhsal acÄ±larÄ± anlattÄ± People dergisine. YaÄŸ aldÄ±rma yani Liposuction'a alternatif olarak gÃ¶rÃ¼len YaÄŸ Dondurma yÃ¶nteminden sonra Evangelista'nÄ±n vÃ¼cudu geri dÃ¶nÃ¼lmez bir biÃ§imde deforme oldu. ÃœnlÃ¼ model, Ã§alÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rerek Estetik Operasyon yapan klinik aleyhine 50 milyon dolarlÄ±k bir tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

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'TANIDIÄžIM BÄ°RÄ°NE RASTLAYACAÄžIM DÄ°YE Ã–DÃœM KOPUYOR'

Linda Evangelista, People dergisine bir yandan aÄŸlayarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Eskiden podyumda olmayÄ± severdim. Ama ÅŸimdi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m biriyle karÅŸÄ±laÅŸmaktan Ã¶dÃ¼m kopuyor. ArtÄ±k bÃ¶yle sÃ¼rekli saklanarak ve utanarak yaÅŸayamam. Bu acÄ±yla daha fazla yaÅŸayamam. Sonunda konuÅŸmaya hazÄ±r hissediyorum kendimi."

Evangelista, yaÄŸ dondurma iÅŸleminden sonraki iki- üç ay içinde uyluklarÄ±nda ve göÄŸüs bölgesinde ÅŸiÅŸlikler fark etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Küçültmek istediÄŸi bölgelerin bir anda ve anlaÅŸÄ±lmaz ÅŸekilde irileÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. Ä°lerleyen süreçte bu bölgelerin artÄ±k hissiz hale geldiÄŸini belirtti ünlü model.

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'AKLIMI YÄ°TÄ°RMÄ°Åž GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M'

Bu korkunÃ§ geliÅŸmenin ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Evangelista: "Sorunu kendim Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸeyleri yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Daha fazla Diyet ve daha fazla egzersiz yapmaya baÅŸladÄ±m. HiÃ§ Yemek yemediÄŸim bir noktaya geldim. Bir sÃ¼re sonra da aklÄ±mÄ± kaybettiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±m."

PARADOKSAL YAÄž HÄ°PERPLAZÄ°SÄ° TEÅžHÄ°SÄ° KONULDU

Fakat bÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ±nÄ±n sonucunda durumu dÃ¼zelmeyince bu kez doktora gittiÄŸini anlattÄ± Linda Evangelista. O ziyaretin ardÄ±ndan kendisine "paradoksal yaÄŸ hiperplazisi" teÅŸhisi konulduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Doktorunun, kendisine yaÄŸ dondurma operasyonu yapan klinikle baÄŸlantÄ± kurduÄŸunu sÃ¶yledi Evangelista. Klinik de meydana gelen deformasyonlarÄ± Ã¼cretsiz olarak dÃ¼zeltmeyi teklif etti. Fakat bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Evangelista'dan bir isteÄŸi vardÄ±: Gizlilik anlaÅŸmasÄ± imzalamasÄ±.

YAÄž HÜCRESÄ° HÄ°PERLAZÄ°SÄ° (PARADOKSAL YAÄž HÄ°PERLAZÄ°SÄ°) NEDÄ°R?: YaÄŸ ve hücre kalÄ±ntÄ±larÄ±ndan oluÅŸan cildinizin esnek ve nemli kalmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan hafif yaÄŸlÄ± bir tabaka oluÅŸturur. YaÄŸ hiperplazisi, yaÄŸ bezleri sÄ±kÄ±ÅŸan sebum ile geniÅŸlediÄŸinde ortaya çÄ±kar. Bu durum, ciltte, özellikle de yüzde parlak ÅŸiÅŸlikler oluÅŸturur.

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Ä°KÄ° KEZ YAÄž ALDIRMA OPERASYONU GEÃ‡Ä°RDÄ°

Linda Evangelista bunu reddetti ve sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in bu kez yaÄŸ aldÄ±rma operasyonu (liposuction) yaptÄ±rmaya karar verdi. 2016 yÄ±lÄ±nda bu kez de bu operasyon iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ± Evangelista. SonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "YaÄŸ aldÄ±rdÄ±ktan sonra sekiz hafta boyunca kompresyon giysisi, kuÅŸak ve Ã§ene kayÄ±ÅŸÄ± kullanmak zorunda kaldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bana dikkatli olmazsam PAH'Ä±n (Paradoksal YaÄŸ Hiperplazisi) tekrarlayabileceÄŸi sÃ¶ylendi. ArdÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ±nda ikinci bir yaÄŸ aldÄ±rma operasyonu da geÃ§irdim."

'AYNADAKÄ° KÄ°ÅžÄ° BANA BENZEMÄ°YOR'

Ama bu Ã§abalarÄ± da hiÃ§bir iÅŸe yaramadÄ±. VÃ¼cudundaki deformasyon bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zelmedi. EÄŸer koruma kuÅŸaklarÄ± kullanmazsa vÃ¼cudundaki ÅŸiÅŸliklerin kanama noktasÄ±na geldiÄŸini anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ modem. Bu sÃ¼reÃ§te duruÅŸunun bozulduÄŸunu, kollarÄ±nÄ± iki yana rahatÃ§a bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Evangelista bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden neler hissettiÄŸini ise "Aynaya bakmÄ±yorum. Aynadaki kiÅŸi bana benzemiyor" diyerek ifade etti. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle hiÃ§bir modacÄ±nÄ±n da kendisiyle Ã§alÄ±ÅŸmak istemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Linda Evangelista, ilk olarak geçen yÄ±l sosyal medya hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Aynalara bile bakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan model, artÄ±k kendinden utanma ve saklanma sürecinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ünlü bir dergiye kapak pozu verdi, estetik operasyonlardan sonra son halini gözler önüne serip yeniden hayata tutunmak için harcadÄ±ÄŸÄ± çabayÄ± anlattÄ±.

'BÃ–YLE GÃ–RÃœNECEÄžÄ°MÄ° HÄ°Ã‡ DÃœÅžÃœNMEMÄ°ÅžTÄ°M'

Linda Evangelista rÃ¶portajda her zaman genÃ§ ve formda gÃ¶rÃ¼nmek isteyenler iÃ§in "ibret" niteliÄŸinde sÃ¶zler de sarf etti: "Neden kendi bedenimize bunu yapma ihtiyacÄ± hissediyoruz. Her zaman yaÅŸlanacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum. VÃ¼cudumda bazÄ± deÄŸiÅŸimler olacaÄŸÄ±nÄ± da. Ama bu ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼neceÄŸimi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim."Â Evangelista bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kimliÄŸini kaybettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. "Fiziksel olarak kendimi tanÄ±yamÄ±yorum. Ama kendimi insan olarak da tanÄ±yamÄ±yorum artÄ±k. O kadÄ±n (kendi eski halinden sÃ¶z ediyor) bir ÅŸekilde gitti.

AYNI SORUNLARI YAÅžAYANLARA DESTEK OLMAK Ä°STÄ°YOR

Uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden saklanmÄ±ÅŸ olsa da Evangelista artÄ±k kendisiyle benzer sorunlar yaÅŸayanlara da Ã¶rnek olmasÄ± iÃ§in baÅŸÄ±na gelenleri anlatmaktan Ã§ekinmiyor. BÃ¶ylece kendisiyle benzer deneyimler yaÅŸayanlarÄ± da rahatlatmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Bunu da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade ediyor: "UmarÄ±m utancÄ±mdan biraz kurtulabilir ve benimle aynÄ± durumda olan insanlara yardÄ±m edebilirim."

'Evangelista, hemen her gün bu estetik uygulamalar sonucu kaybettiklerini geri kazanmak için büyük bir çaba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±. Ama bu konuda kesin olarak karar verdiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ± daha var ve bunu da ÅŸu cümleyle anlattÄ±: "ArtÄ±k saklanmayacaÄŸÄ±m."

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Christy Turlington Burns ve Claudia Schiffer ile birlikte 90'larÄ±n 'MuhteÅŸem 6'lÄ±sÄ±' top modelleri arasÄ±nda olan Linda Evangelista bir dÃ¶nem, 'GÃ¼nlÃ¼k 10 bin dolarÄ±n altÄ±nda bir iÅŸ iÃ§in yataktan bile kalkmam' aÃ§Ä±klamasÄ±yla gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

ÃœNLÃœ MARKALARIN GÃ–ZDESÄ°YDÄ°

Modellik kariyerine 16 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan Linda Evangelista, Elite Model Look ajansÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedildi. 1987'de Elite model ajansÄ±nÄ±n Paris ofisinin baÅŸkanÄ± olan milyoner Gerald Marie ile evlendi. 1993 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. 2006 Ekim ayÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan, ÅŸimdi Sinema oyuncusu Salma Hayek'le evli olan FranÃ§ois-Henri Pinault ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Augustin James isimli bir oÄŸlu oldu. 90'larÄ±n en Ã¼nlÃ¼ top modellerinden biri olan Evangelista; NARS, Fendi, L'Oreal, Chanel, Moschino gibi pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ markayla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ model, 2014 yÄ±lÄ±nda servetinin 18 milyon dolar (yaklaÅŸÄ±k 50 milyon TL) olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

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ÃœNLÃœ MARKALARIN GÃ–ZDESÄ°YDÄ°

Linda Evangelista bir dÃ¶nem Ã¶zel hayatÄ±yla da Ã§ok gÃ¼ndemdeydi. Model ilk evliliÄŸini 1987 yÄ±lÄ±nda GÃ©rald Marie ile yaptÄ±. Bu evlilik, 1993'te sona erdi. Kanada'da yaÅŸayan Ä°talyan asÄ±llÄ± bir aileye mensup olan Evangelista o sÄ±rada 22 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Elite Model'in genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Marie ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu evlilik onun moda dÃ¼nyasÄ±nda hÄ±zla yÃ¼kselmesine neden oldu. Bu arada Linda Evangelista'nÄ±n annesi tarafÄ±ndan liseyi bitirdiÄŸi yÄ±l moda dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

OÄžLUNUN BABASI ÃœNLÃœ Ä°Åž Ä°NSANI PINAULT

Gerard Marie ile evliliÄŸi bittikten sonra ABD'ye giden Evangelista, oyuncu Kyle MacLachlan ile altÄ± yÄ±l sÃ¼ren bir romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bunun ardÄ±ndan 1998'de Fransa milli futbol takÄ±mÄ±nÄ±n kalecisi Fabien Barthez ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Evangelista bu iliÅŸkiden anne olmaya hazÄ±rlanÄ±rken bir dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±. Bundan sonra Evangelista ÅŸu anda 15 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdi. Bu bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu uzun sÃ¼re sakladÄ±. Fakat daha sonra oÄŸlunun babasÄ±nÄ±n, 2005 ile 2006 arasÄ±nda iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Pinault, sonradan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Salma Hayek ile evlendi.

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