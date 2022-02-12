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Lerzan Mutlu ile Ceren Hindistan arasındaki davada karar verildi!

#Lerzan Mutlu#Ceren Hindistan#Özür Davası
Lerzan Mutlu ile Ceren Hindistan arasındaki davada karar verildi
Özge Eğrikar

SOSYAL medyadan kendisine ‘sürtük’ dediği için oyuncu Ceren Hindistan’ı açtığı davayla bin 160 lira para cezasına çarptıran şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, kendisinden ‘özür’ dilemediği için açtığı tazminat davasını da kazandı. Mahkeme, Ceren Hindistan’ı 7 bin lira manevi tazminatı faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

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Lerzan Mutlu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı “Söylemezsem Olmaz” adlı televizyon programında Ceren Hindistan’ın işadamı Ümit Aslan’la yaptığı dini nikahlı evliliğiyle ilgili eleştiride bulunmuştu.

Ceren Hindistan da bu eleştiri üzerine sosyal medya hesabından, ‘Türkiye’nin iki seviyesiz sürtüğü çıkmış bizi eleştiriyor. Hangi vasıfla? Hayat bizim dedikodusu sizin, hayırdır? İmam nikâhlı da olurum resmi nikâhlı da... Hayat benim değil mi? Size mi vereceğim hesabını! Kabul eden benim, yaşayan benim! Sana ne! Yeni doğum yapmış bir anneye bunu yaptığınız için Allah sizin belanızı versin!’ şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Ceren Hindistan daha sonra bu paylaşımı silmişti. Lerzan Mutlu, Ceren Hindistan’ın bu paylaşımı nedeniyle savcılığa şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Ceren Hindistan’a İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, mahkeme, Hindistan’ı hakaret suçundan bin 160 lira adli para cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, bu cezayı da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmişti.

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7 BİN LİRAYI 7 YILLIK FAİZİ İLE ÖDEYECEK

Lerzan Mutlu, ceza davasının ardından avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu aracılığıyla Ceren Hindistan’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ceren Hindistan’ın hakareti nedeniyle müvekkilinin manevi olarak sıkıntı yaşadığını öne süren avukat Bursalıoğlu, “Davalı, yaptığı eylemden sonra müvekkil ile iletişim kurmamış, özür dilememiş ve pişmanlığını dile getirmemiştir” dedi.

İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Lerzan Mutlu ile Ceren Hindistan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Lerzan Mutlu’nun avukatı H. Barbaros Bursalıoğlu, “Ceza dosyası kesinleşmiştir. Ceren Hindistan’ın suçu sabittir. Ceren hanım, müvekkilden herhangi bir özür dilememiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Ceren Hindistan’ın avukatı Gizem Bostan Haçikoğlu ise, davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Lerzan Mutlu’yu haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Ceren Hindistan’ın 7 bin liralık manevi tazminatı 7 yıllık faiziyle birlikte Lerzan Mutlu’ya ödemesine karar verdi.

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