Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum

◊ Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?

- Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.

◊ Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?

- Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.



◊ Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?

- İkisi de âşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkânsız.

◊ Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali’nde aldınız mı?

- İlk filmimle aldığım, ilk en iyi kadın oyuncu ödülü Antalya Film Festivali’nden gelmişti. İlk ödülün yeri başka oluyor.







◊ Her ikisiyle de çalıştınız. Atıf Yılmaz mı, Ömer Kavur mu?

- Atıf Abi bana inanan ilk yönetmendi. O yüzden onun yeri bende bambaşka.

◊ Hangisinden daha çok başınız ağrıdı: ‘Ermenilerden Özür Diliyorum’ kampanyasına destek vermeniz mi, Akil İnsanlar Heyeti’ne katılmanız mı?

- Hiçbirinden. İnandığım bir şey yaptığımda başkalarının ne söylediğine asla aldırmam.

Benim içgüdüm Maldivler’de tatilde

◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?

- Sesleri desen... Gürültüden geçilmiyor. Kokuları desen... Nerede olduğuna bağlı. Ne diyeyim ki şimdi ben buna?

◊ Peki hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?

- Avrupa yakasından Anadolu yakasına bakmak daha güzel.

Bu yakadaki gökdelenleri görmemek için.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Kesinlikle geçmişe. İki çift laf söylemek istediğim birkaç kişi var!

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Sana şöyle anlatayım, tavuk yemeği bırakalı yıllar oluyor.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- Zengin ve güzel olmanın nesi varmış canım? Öyle olmuyor mu?

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- İçgüdü. Benimki Maldivler’de süresiz tatilde olduğu için. Herkesi iyi zannetmek gibi iflah olmaz bir iyimserliğim var. Ta ki kazığı yiyene kadar.

◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi babanız mı etkilidir?

- Hep kafamın dikine gittiğim için hiç kimsenin etkisi yoktur üzerimde.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Sabah. Malum, akşamdan sabaha hava durumuna pek güven olmuyor.

KÜÇÜK KEYİFLER

Tavla hayat gibi: Biraz şans, biraz akıl

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Kesinlikle gündoğumu. Çok daha az görebildiğim için! (Gülüyor)

◊ Bodrum mu Çeşme mi?

- İkisini de istemem. Gürültü kirliliği konusunda birbirleriyle yarışıyorlar maşallah!

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- Kendimizinki tabii. Arkadaşlarımızı davet edebilmek için.

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Önce roman sonra yatmadan önce bir film.

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Dansçıyken yeteri kadar egzersiz yaptığım için müzik aletlerini çalmayı tercih ederim.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- İkisi de değil. Bak şöyle domatesli, sarımsaklı, fesleğenli, kırmızı biberli koca bir tabak makarna... Offf...

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Şarap-balık-Ayvalık olmaz mı?

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Hayvanlara yapılan zulümden dolayı et yemeği bıraktım. Ama henüz deniz mahsullerinden vazgeçemedim.

◊ Tavla mı satranç mı?

- Tavlaya bayılırım. Tıpkı hayat gibi, biraz şans, biraz akıl... Ayrıca karşındaki oyuncunun kişiliğiyle ilgili çok şey gösterir.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Instagram. Twitter’da olsaydım çenemi tutamayacağım için çoktan hapsi boylamış olurdum. (Gülüyor)

POPÜLER ŞEYLER

Şiire gözümü Nâzım’la açtım

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?



- Marilyn Monroe olsun. Çünkü Fransızcam yetersiz.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım Hikmet. Şiire gözümü onunla açtığım için.

◊ Lorel mi, Hardy mi?

- Bu soruna itirazım var. İkisini birbirlerinden ayırmama opsiyonu niye yok? Birlikte kalsınlar mümkünse.





ÖZEL MESELELER

Aşkın karşıtı: Yeni bir aşk

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Bir kar manyağı olarak kış derim bu soruya.

◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kırpmaktan hiç hoşlanmam, göz kaçıranları da sevmem.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olamamak feci bir şey olsa gerek. Bunun için narsisizm doruklarında dolaşmak lazım herhalde...

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Hiçbiri. Olsa olsa yeni bir aşk olabilir... (Gülüyor)

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma ağlamayı tercih ederim. İnsan istediği kadar bağırıp çağırabiliyor. (Gülüyor)

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yalan eninde sonunda ortaya çıkıyor. O yüzden yılan. Fakat onlar da çok güzel olabiliyorlar. İnsan demek daha doğru bir cevap olabilir bence bu soruya.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affetmek. Zor olanı seçeyim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN

HIZLI HIZLI

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman.

◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik-komedi mi?

- Romantik.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Televizyon. Veya kitap.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Avrupa.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Kedi, köpek, at, kuş, balık...

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