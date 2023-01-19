Kutsal Damacana 4'ün galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!

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Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kutsal Damacana 4”ün galası önceki akşam Kanyon AVM Paribu Sineverse Sinemaları’nda yapıldı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği “Kutsal Damacana 4”ün galası önceki akşam Kanyon AVM Paribu Sineverse Sinemaları’nda yapıldı. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Berkay, Esra Sezer, Nükhet Duru, Aydemir Akbaş, Serdar Ortaç, Mustafa Üstündağ, Sinan Çetin, Altay, Selen Görgüzel, Koray Avcı, Ercan Saatçi-Eda Tokcan, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Altay, Aleyna Dalveren, Hande Sarıoğlu, Ayşegül Yıldız, Ebru Destan, Gökhan-Özlem Güney, Uğur Aslan ve Zeynep Mansur da vardı.“Kutsal Damacana 4” filminde rol alan Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu tiyatro oyunları nedeniyle galaya katılamadı.

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İzleme öncesi soruları yanıtlayan film ekibi heyecanlarını dile getirdi. Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Bu zamanda sinema seyircisine çok ihtiyaç var. Tüm ekip arkadaşlarıma ve yapımcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bahtı açık olur” dedi.

Gala için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Şafak Sezer’le başrolü paylaşan Ersin Korkut, “2007’de başladık bu seriye. ‘Kutsal Damacana 4’ gerçekten çok güzel bir film oldu. Çekimlerde çok eğlendik. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadromuz var” diye konuştu.

ÖNCE FİLM SONRA BELGESEL



Galaya katılan Serdar Ortaç, “Gençken komedi izlerdim. Şimdi savaş filmleri seyrediyorum, ara sıra da belgesel” dedi.

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Şarkıcı, “Kendi filminizin yapılmasını ister misiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Kendi filmim yapılıyor şu an zaten. Ancak ben oynamıyorum. Beni ünlü bir dizi oyuncusu canlandırıyor. Hayatımı ben yazdım, onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış.

ARADA KÜSÜP BARIŞIYORUZ

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, galaya kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Burak Kalfa ile katıldı.

“Çok takılmayın siz bize. Ara ara küsüp barışıyoruz biz” diyen Tayfur, sahneleri bırakma kararı sorulunca “Bütün açıklamaları yaptım zaten. Burak hiç karışmadı bu konuda bana” demekle yetindi.

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KÜSLÜK GEÇMİŞTE KALDI

Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer ve yapımcısı Polat Yağcı, gecede konuklarıyla yakından ilgilendi.

Galaya katılanlar arasında İbrahim Tatlıses ile Erol Köse de vardı. Yıllar önce albüm yüzünden kavga edip davalık olan ve geçen sene barışan Tatlıses ile Köse, galada yan yana gelip sohbet etti

YENİ FİLM GELİYOR



Filmde Astral İnci karakterine hayat veren Müjde Uzman duygularını şöyle dile getirdi: “Benim çok güldüğüm bir seriydi ‘Kutsal Damacana’, içinde bulunduğum için çok mutluyum. Umarım herkes çok beğenir, umarım bizim kadar eğlenir.”



“Kutsal Damacana 4”ün yapımcılığını üstlenen Polat Yağcı ise serinin devamının geleceğinin müjdesini verdi: “Bu filmin devamında da ‘Kutsal Damacana Zombi’ projesi yapacağız. Bu filmden sonra da ‘Ketenpere’ gelecek.”

ÖZÜR DİLEDİ

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Survivor 2022’de mücadele eden ve finale kalamadan elenen Nagihan Karadere, yaptığı açıklamalarda Nisa Bölükbaşı’nın birinci olmasını eleştirerek “Survivor sahte bir ortam” demişti.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı da “Nagihan birinci olamadığı için bozuldu” diye yanıt vermişti. Galaya katılan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemik hakkında konuştu:

“Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum, gündemi meşgul ettiğim için çok özür dilerim. Son dönemde yaşanan olaylar hem fizyolojik hem de psikolojik olarak beni yıprattı. Biz Acun bey ile çok yanlış anlaşıldık. Acun Bey’i çok seviyorum, onun da beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kıramaz. Ben bugün buradaysam Acun Bey sayesinde buradayım. O yüzden başta Acun Medya ve Acun Bey olmak üzere özür diliyorum.”

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Aleyna Dalveren

Ayşegül Yıldız



Nükhet DuruSelen Görgüzel

Aydemir Akbaş