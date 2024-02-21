Kullanılmış kirli çantasını on binlerce dolara satışa koydu: Bu kadar mı çaresiz kaldın!

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Bahsettiğimiz kişi belki de tahmin ettiğiniz gibi Kim Kardashian’dan başkası değil. 4 kız kardeşiyle birlikte yıllardır hayatlarını anlatan ve çok izlenen reality şovun baş kahramanı olan Kim Kardashian 2000’lerin başından beri dünyanın en önemli popüler kültür ikonlarından biri.

SEVMEYENİ DE ÇOK AMA O TAM BİR STİL İKONU!

Ve çoğu zaman eleştirilse de buna bir stil ikonu olduğunu da eklemek lazım. Yıllardır estetik yaptırdığı hatta protez taktırdığı şehir efsanesi gibi anlatılan geniş kalçalarını vurgulayan ince belini sergileyen giysilerle ve bu giysilere eşlik eden pahalı aksesuarlarıyla karşımıza çıkan yıldız isim çoğu zaman rüküş bulunuyor.

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Televizyon yıldızı olduktan sonra kazandığı paralarla çok akıllı yatırımlar yapan ve makyajdan iç giyime kadar kendi adını taşıyan birçok markanın da sahibi olan kim Kardashian’ın kişisel serveti artık 2 milyar dolara yaklaşıyor.

Kim Kardashian 90'ların ortalarında ünlenmeye başladığından beri her giydiğiyle ve hemen her davranışıyla olay yaratan bir popüler kültür figürü

GÜNDELİK HAYATINDA BİLE PODYUMDAN FIRLAMIŞ GİBİ

Gece eğlencelerinin, önemli galaların ve kırmızı halıların da vazgeçilmez yüzü olan Kardashian gündelik yaşantısında bile zaten podyumlardan fırlamış gibi görünüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü yıldız çoğu zaman evinin içini ve mahrem yaşantısını da gözler önüne seriyor.

İşte geçtiğimiz haftalarda böyle paylaşımlarından birinde bir saray yavrusu gibi olan evinin giyinme odalarını sergileyen kim Kardashian’ın hatırı sayılır bir çanya ve ayakkabı koleksiyonu da var elbette. Yaptığı paylaşımlar çoğu zaman “görgüsüzce” bulunan yıldız kimi sözleri ve davranışlarıyla da yoğun eleştirilerin adresi oluyor.

İşte bahsi geçen ve yerden yere vurulan o çanta...

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Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın giyinme odası bile normal bir ev kadar… Zenginliğini göstermek istedi ama kirli çoraplarıyla yakalandı Haberi görüntüle

KENDİ HAYRANLARI BİLE AYIPLADI

İşte yine böyle bir durumda kalan Kim Kardashian’ı bu kez kendi hayranları bile topa tuttu desek yeridir. Değeri dudak uçuklatan çanta koleksiyonundan, sosyetenin ve ünlülerin gözdesi olan Hermes Birkin model bir çantayı satışa çıkaran Kim Kardashian’ın bu davranışı epey “ayıplanmış” durumda.

Egzotik deriden (timsah ve benzeri deriler) yapılan çanta asında özellikle ülkeler arası seyahatlerde gerekli yasal taşıma belgeleri olmadan kullanılamıyor. Kim Kardashian, aileye ait “Kardashian Kloset” adındaki online siteden satışa çıkardı.

"BU KADAR MI ÇARESİZ KALDIN? BU ÇOK ZAVALLICA BİR HAREKET"

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Üstelik de yasal belgeleri olmadan. 2019’dan beri çekilen kimi fotoğraflarında elinde görülen yani en az 5 yıllık olan çantaya Kim Kardashian’ın biçtiği fiyat ise adeta dudak uçuklattı. Yıldız isim “İyi durumda” diyerek tanıttığı çantasına 70 bin dolar istiyor.

Bu ilanı görenlerse hemen sosyal medyaya koşarak ünlü ismi topa tuttu. Çantanın kirlenmiş, saplarının leş gibi ve gövde kısmının da epeyce yıpranmış olduğunu dile getiren sayısız kişi istenen fiyatı çok fazla buldu.

Kim Kardashian'ın 60 milyon dolarlık evinde adeta içinde çantalarının ve ayakkabılarının yaşadığı ayrı bir ev var

EVİNİN İÇİNDE AKSESUARLARI İÇİN AYRI BİR EV VAR

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Fiyatın yüksekliği bir yana, 60 milyon dolarlık evinde birkaç orta karar ev büyüklüğünde giyinme odası olan ve bu odaların bir tanesi sadece paha bilmez çantalara ayrılmış olan yıldızın neden eski bir çantasını bu kadar yüksek fiyata satışa çıkardığını da kimse anlayamadı.

Ünlü yıldıza “Sen bu kadar mı zor durumdasın?”, “Paraya bu kadar mı ihtiyacın var?”, “Bu çok utanç verici” diye yorumlar yapan hayranları Kim Kardashian’ı çaresiz gibi görünmekle suçladı ve bu kez de pis çantasından bile kâr etmeye çalışması yüzünden yerden yere vurdu…