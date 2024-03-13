Kraliçe Camilla'yı da Barbie yaptılar: Benden 50 yaş daha genç!

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Ama Britanya tahtında oturan Mountbatten Windsor ailesiyle ilgili bütün bunların dışında eğlenceli bir gelişme de oldu.

Bir dönem sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın en nefret edilen insanlarından biri olan Kraliçe Camilla da Barbie bebek oldu!

Hatta 76 yaşındaki Kraliçe, kendi adını taşıyan Barbie bebeğin üzerindeki kıyafetin aynısını giyip onunla kameralara poz bile verdi.

Kraliçe Camilla'nın Barbie bebeği, İngiliz kraliyet ailesinden son dönemde gelen son gülümseten haber oldu.

Böylece Kral 3. Charles'ın karısı Kraliçe Camilla da Barbie bebeği yapılan ünlüler arasında yer aldı.

Hemen hatırlatalım...Kraliçe Camilla'nın bu ünlü oyuncak bebeğin tarihine geçmesi de boşuna değil. Barbie bebeğin yaratıcısı olan Mattel firması, Camillanın, Women of The World Foundation (Dünyanın Kadınları Vakfı) ile yaptığı çalışmalar nedeniyle onu bu şekilde onurlandırdı.

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Kendi bebeğiyle kameralara poz veren Camilla, oyuncak bebeğin çok genç göründüğünü belirtti. "Bu bebek hayatımın en az 50 yılını eksik gösteriyor" diye konuştu.

FİLM SAYESİNDE YENİDEN EN PARLAK GÜNLERİNE DÖNDÜ

Dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie, başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie adlı film nedeniyle geçen yıl ve bu yıl da gündemin ilk sıralarına yerleşti.

İsterseniz dünyanın dört bir yanında yaşı fark etmeksizin milyonlarca hayranı ve koleksiyoneri olan bu bebeğin geçmişine bir göz atalım. Çünkü işin o kısmında epey karanlık nokta var.

Bugün Barbie bebek denilince tasarımcısı olarak herkes Ruth Handler'in adını hatırlıyor. Ama işin aslı tam olarak öyle değil.

Çünkü bu bebeğin ardında sonradan karanlık fantezileriyle konuşulan bambaşka biri var. Gelin bir bakalım...

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ESİN KAYNAĞI ASLINDA BİR ÇİZGİ ROMAN

Bu sarışın, mankenleri kıskandıracak kadar düzgün fiziğe sahip ünlü bebeğin tasarımcısı Jack Ryan. Barbie bebeğe esin kaynağı olan esmer oyuncağı Almanya'dan California'ya getirenler de oyuncak üreticisi Mattel'in sahipleri Ruth ve Elliot Handler.

1956 yılında çıktıkları Almanya gezisinde Bild Lilli adlı oyuncağı Ryan'a götürüp bir benzerini yapmasını istedi Handler çifti. O sırada Jack Ryan, Handler çiftinin şirketinde baş tasarımcı olarak çalışıyordu.

Jack Ryan, belki çiftin hayal bile edemeyeceği kadar güzel bir oyuncak yarattı ve bu da firmaya milyonlar kazandırdı. Ama Ryan'ın içinde belki de o zamana kadar gizli tuttuğu başka özellikleri de ortaya çıkardı.

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BEBEK SAYESİNDE O DA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Tasarımcı Ryan, Handler çiftinin bu isteği üzerine en vahşi fantezilerinin içine daldı ve Barbie bebeği yarattı.

Bu oyuncağın en çarpıcı özelliği de onun zihninden çıktı. Bebek, gerçekten kusursuz denecek kadar güzeldi. Ryan, oyuncağın bacaklarını normalden uzun tasarladı. Göğüslerini gayet biçimli ve dolgun belini de incecik yaptı.

Sonra oyuncağın patenti aındı ve ilk Barbie bebek 1959 yılında New York Oyuncak Fuarı'nda raflara çıktı. O kadar büyük ilgi gördü ki raflarda çok uzun süre kalmadı. Yeni sahipleriyle birlikte onların evinin yolunu tuttu. Çok sayıda kız çocuğunu sevindirdi.

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Kısa zamanda Barbie bebeğin geniş bir hayran kitlesi oluştu. Öyle ki onun hayranları dönemin en güzel ve ünlü yıldızları Elizabeth Taylor ile Audrey Hepburn'ün hayran kitlesini bile çok gerilerde bıraktı.

Bu kadar büyük ilgi gören oyuncak bebek, Jack Ryan'ın da milyonerler arasına girmesini sağladı. Mattel firmasıyla yaptığı anlaşmaya göre Ryan, satılan her bir bebekten elde edilen gelirin yüzde 1,5'ini alıyordu.

KENDİNE BİR ŞATO İNŞA ETTİRDİ

Sonuç olarak günümüzün parasıyla hesaplarsak kısa sürede 10 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu Ryan.

O kazancın ardından da çılgınlar gibi para harcamaya ve göz kamaştıran bir hayat sürmeye başladı. Lüks otomobillerin, satın alıp bir Orta Çağ şatosu gibi restore ettirdiği konutunun yanında adı bile geçmez. Falcıların, burlesk dansçıların, dönemin ünlü müzik gruplarının renklendirdiği partiler de cabası üstelik.

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Jack Ryan'ın her salı düzenlediği bu partiler gerçekten de dillere destandı. Tabii ki Orta Çağ geleneklerine göre düzenleniyordu partiler.

O sırada Ryan bir tahtta otururdu. Konuklarında özellikle de kadınlarda aradığı en nemli şart göz kamaştırıcı görünmeleriydi. Her partide yanındaki tahtta başında taç olan güzel bir kadın otururdu. Elbette o kadın Barbie bebeğe benzerdi.

Ryan'ın belirttiğine göre Barbie bebeğin adını, o sırada evli olduğu ilk eşinden esinlenerek vermişti. Eşinin adı Barbara'ydı. Çiftin bu evlilikten iki tane kızı vardı. Fakat bunca karmaşa arasında evlilikleri çok uzun sürmedi.

ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLENİP BOŞANDI

Jack Ryan daha sonra dünyanın en çok evlenen ünlü kadınlarından biri olarak bilinen Macar asıllı oyuncu Zsa Zsa Gabor ile hayatını birleştirdi. Fakat bu evlilik sadece bir yıl sürdü. Çünkü Gabor'un anlattığına göre Ryan, tamamen bir fantezi dünyasında yaşıyordu.

Belli ki Ryan, bu ünlü oyuncağı yaratırken fantezi dünyasının içine fazlasıyla dalmıştı ve bir daha da çıkamamıştı. Sevgililerinde aradığı en önemli özellik bu oyuncak bebeğe benzemeleriydi. Hatta Barbie bebek gibi görünmeyenlerini de ona benzetmek için estetik operasyonlar yaptırmıştı.

Jack Ryan'ın kendi tasarladığı Barbie bebeğe olan saplantılı tutkusu bu kadarla sınırlı değildi. Malikanesinin girişine birden 10'a kadar numaralandırılmış bir kadran asmıştı. Bir kadın içeri girdiğinde asistanı kadının güzellik derecesini bu rakamları kullanarak Ryan'a haber eriyordu.

Ryan, hayatına giren bütün kadınların da kaydını tuttu. İsimlerinin fotoğraflarının ve cinselliğe yaklaşımlarının kaydedildiği bir katalog bile hazırladı.

O dönemde henüz cep telefonları icat edilmediği için sevgilileriyle iletişimde kalabilmek için şatosunun etrafına tam 144 tane telefon yerleştirdi.

SEVGİLİLERİ DE BARBIE GİBİ GÖRÜNSÜN İSTERDİ

İlk eşi Barbara'dan ayrılıp Zsa Zsa Gabor ile kısa bir evlilik yaptıktan sonra Ryan, Linda Henson ile hayatını birleştirdi.

Fakat onun da Barbie bebeğe benzemesi için elinden geleni yaptı. Özel bir eğitmen tuttu ve Linda'yı haftada üç kez egzersiz yapması için ona gönderdi.

Talihsiz Linda, Ryan'ın bu saplantısı yüzünden önce bir tür yeme bozukluğu olan anoreksiyaya yakalandı. Ardından da kalp krizi geçirerek öldü.

Ryan, hayatına giren diğer kadınların da tıpkı Barbie bebek gibi olması için onları zayıflama hapları içmeye zorladı. Hatta kız arkadaşlarından birinin yüzünü Barbie bebek gibi görünmesi ve onun gibi büyük ve biçimli göğüslere sahip olması için estetik operasyon masasına yatırdı.

FİRMANIN SAHİPLERİ DEHŞETE DÜŞÜP ONUNLA İLGİSİNİ KESTİ

Onun bu çılgın hayat tarzı bir süre sonra oyuncak firmasının sahiplerini dehşete düşürdü. Mattel'in sahipleri Ryan'ın telifini ödemeyi kesti.

Barbie'nin yaratımında onun rolünün reddettiler. Ryan ise onlara milyonluk bir tazminat davası açtı. Fakat istediği ücretin yarısını aldı ve dava kapandı.

İşte bu durum Jack Ryan için sona giden yolun kilometre taşlarını döşedi. Mali krize girdi ve Orta Çağ atmosferinde restore ettirdiği şatosunun masraflarını ödeyemez hale geldi.

Sonunda da mülkünü satmak zorunda kaldı. Bu mahkeme savaşının ve maddi yıkımın ardından Jack Ryan bir kalp krizi ve felç geçirdi.

Jack Ryan'ı hayata vedası da yaşamı gibi sıra dışı oldu. 1991 yılında Mattel'in sahiplerinden Ruth Handler'in Barbie bebeğin hikayesini anlattığı bir belgeseli izledi. O belgeselde bu ünlü oyuncağın yaratımında kendi rolü yok sayılmıştı. Buna dayanamayan Ryan kendini silahıyla vurdu. O sırada henüz 65 yaşındaydı.

'BABAMIN KALBİNİ KIRDILAR': Ryan'ın ilk eşinden dünyaya gelen ve şu anda 68 yaşında olan kızı Ann'e göre babası yaptığı her işe ruhunu ve kalbini koymuştu. Ann Ryan, babasının Mattel'den hak ettiğini asla alamadığını savundu. Ann Ryan babasının sonu ile ilgili kurduğu cümle ise şu: "Babamın kalbini kırdılar."





ASLINDA SİLAH TASARLIYORDU

Şimdi biraz da Barbie bebeğin tasarımcısı Jack Ryan'a biraz yakından bakalım. Gerçek adıyla John W. Ryan 1926 yılında dünyaya geldi. Tam 20 yıl boyunca Mattel firması için çalıştı. Barbie'nin yanı sıra Hot Wheels ve Chatty Cathy'nin yaratımında da onun imzası var.

Ama aslında bir Yale Üniversitesi mezunuydu Ryan. Mezuniyet sonrası havacılık şirketi Raytheon'da çalışmaya başladı. Orada AIM-7 Sparrow ve MIM-23 Hawk füzelerinin tasarımında görev aldı. Yani Ryan, aslında bir ateşli silah tasarımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Oyuncak firması Mattel'in sahipleri ise onu uzay çağı anlayışı ve malzeme bilgisi nedeniyle işe aldı.