Bir yanda kocası bir yanda bu yakışıklı.. Onu yanına almadan adım atmıyor... Annesiyle bile tanıştı

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Ailenin önde gelen üyeleri hariç onların yanlarından hiç ayrılmayan bir grup görevli var bir de. Zaman içinde herkesin tanıdığı bu kişiler, aile üyeleri herhangi bir resmi göreve gittiklerinde onların yanında yer alıyorlar.

Özel eğitimden geçen bu insanların bazıları asker. Belli ki fiziksel özelliklerine göre de bulundukları yere yani kamuoyunun gözü önündeki bu görevlere seçilmişler.

Durum böyle olunca bu yakışıklı askerler de en az yanlarında görev yaptıkları aile üyeleri kadar büyük ilgi görüyor.

Bunların en tanınmışlarından biri de önce Kraliçe 2. Elizabeth'i ardından da Kral Charles'ı hiç yalnız bırakmayan Jonathan Thompson.

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Artık İngiliz kraliyet ailesiyle biraz da olsa ilgilenip Thompson'ı tanımayan hatta özel hayatı hakkında bilgi sahibi olmayan kimse kalmadı.

Özellikle Charles'ın tahta geçtiği ilk dönemde emir eri olarak görev yapan Yarbay Jonathan Thompson, son bir buçuk yıldır bütün bakışları üzerinde topluyordu.

Dünyanın dört bir yanında kendisini beğenen bir hayran kitlesi oluşan Thompson, Kral'ı bile gölgede bırakıyordu görevli olduğu etkinliklerde.

Bir söylentiye göre kendisi öyle istediği için bir başka söylentiye göre de gölgede kalmaktan hoşlanmayan Kral'ın isteğiyle artık kamuoyu karşısına çıkmasını gerektirmeyen bir göreve geleceği öğrenildi.

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ŞİMDİ ONUN YERİNE GÖZLER BAŞKASINA ÇEVRİLDİ

Bu Thompson'ın hayranlarını üzdü ama tıpkı onun gibi ailenin önde gelen üyeleriyle çalışan aynı konumdaki iş arkadaşlarını da gündeme getirdi.

Çünkü sadece Charles'ın değil; Kraliçe Camilla'nın ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın da onlarla birlikte çalışan emir erleri var. Üstelik bu iki asker de en az Jonathan Thompson kadar yakışıklı ve dikkat çekici fiziksel özelliklere sahip.

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Konumu gereği bunlar arasında öne çıkan kişi Kraliçe Camilla'nın emir eri olan Binbaşı Oliver Plunket... Ya da yakın çevresinin çağırdığı ismiyle Ollie.

Soylu bir aileye mensup olan Plunket, The Riffles adlı birliğe mensup. Geçmişte Prens Philip'in yönetiminde olan bu birliğin başında da 2020 yılından bu yana Kraliçe Camilla var. Oliver Plunket, iki yıldan bu yana Camilla'nın emir eri olarak görev yapıyor.

GENÇLİĞİNDE YAPTIĞI SEYAHAT HİÇ UNUTULMADI

Atletik fiziği, sarı saçları ve mavi gözlerinin tamamladığı düzgün yüz hatlarıyla dikkat çeken Oliver Plunkett, ilk olarak geçen yılın mayıs ayında Kral Charles'ın taç giyme töreninde bütün bakışları üzerinde topladı.

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Hatta o törende Charles'ın emir eri Jonathan Thompson ile kıyaslandı.

Camilla'nın resmi görevlerinde üniforması içinde ona eşlik eden Plunkett'ın medeni durumu da merak konusu oldu. Tabii ki hemen ortaya çıktığına göre genç asker henüz evli değil.

Askeri eğitimi bir yana gençlik yıllarında da bir motor ve macera tutkunu olarak biliniyordu Ollie. Bu konuda da çok ciddiydi Plunket ve tutkusunu "hayırlı" bir iş için kullandı.



O dönemde Arjantin'den başlayıp Alaska'ya kadar uzanan bir motosiklet yolculuğuna çıktı. Amacı da görev başındayken yaralanan askerler için yardım toplamaktı. Bu işin sonunda 100 bin sterlin toplamayı başardı.

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CAMILLA, EMİR ERİNİN ANNESİYLE DE TANIŞTI

Oliver Plunkett'ın bu macera tutkusu neredeyse onun hayatına da mal oluyordu. Bir kayadan tehlikeli bir şekilde düşen Plunkett, neyse ki hayatta kaldı.

Bu arada Oliver Plunkett'ı, kendisiyle birlikte çalışması için Kraliçe Camilla'nın seçtiği söyleniyor. Bu seçiminden memnun olan Camilla'nın genç çalışanına sevgi ve saygı duyduğu belirtiliyor. Belli ki çalışanına çok güvenen Camilla, emir eri olarak görev yapan Oliver'ın annesiyle bile tanıştı.