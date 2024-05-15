Kral ilk resmi portresini dünyaya kendi tanıttı… Sosyal medya ayağa kalktı: Tıpkı cehennem ateşiyle yanıyor gibi!

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Yakın zaman önce kanser tedavisi gören kralın durumunun düşünülenden kötü olduğu ve sarayın kötü bir habere hazırlıklı olmak için gizlice çalıştığı söyleniyordu. Ancak Charles herkesi yanıltarak bir yandan tedavisine devam ederken bir yandan da kraliyet görevlerine geri döndü ve harıl harıl çalışmaya başladı.

Charles kanser tedavisi görmesine rağmen bir süre ara verdiği kraliyet görevlerine geri döndü ve harıl harıl çalışmaya başladı

KRAL OLARAK İLK RESMİ PORTRESİ ÖZEL TÖRENLE TANITILDI

Dün Buckingham Sarayı'nda düzenlenen tören ise Charles için oldukça özel anlara sahne oldu. 75 yaşındaki hükümdar kral olup tacını taktıktan sonra yapılan resmi portresinin tanıtım töreninde portrenin üzerindeki örtüyü kendisi kaldırdı ve resmi dünyaya gösteren kişi oldu.

Charles'ın resmi portresini ünlü İngiliz ressam Jonathan Yeo çizdi

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Tanınmış İngiliz ressam Jonathan Yeo tarafından üç yılda bitirilen portre Buckingham Sarayı'nda özel bir törenle tanıtıldı. Törene Kraliçe Camilla’yle katılan Charles’ın oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı.

RESSAM ONU ASKERİ ÜNİFORMASIYLA ÇİZDİ

Resimde Charles elinde bir kılıç tutarken ve 1975 yılında Alay Albayı olduğu İngiliz Ordusu birliği Welsh Muhafızları'nın parlak kırmızı üniformasını giyerken görülüyor. Kral tabloda dramatik kırmızı bir arka plan üzerinde, omzunun üzerinde tahta çıkışını simgeleyen kıpkırmızı bir kelebekle tasvir edilmiş.

Charles resmi portresinin açılışını Kraliçe Camilla'nın da katıldığı törende kendisi yaptı

Portrenin ressamı Jonathan Yeo “Bu projeye başladığımda Majesteleri Kral hâlâ Galler Prensi Hazretleri'ydi ve tıpkı omzunun üzerinde gezinen kelebek gibi, bu portre de öznenin kamusal yaşamımızdaki rolü değiştikçe evrildi. Onun kral olduktan sonraki ilk resmi portresinin ressamı olmaktan çok mutluyum” dedi.

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ÖNCE HAKLA GÖSTERİLECEK SONRA SARAYDAKİ YERİNE TAŞINACAK

Charles'ın portresi yarından itibaren bir ay boyunca Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde halkın ziyaretine açık olacak. Resim daha sonra Londra'daki 12 kraliyet salonundan biri olan Draper's Hall'daki daimi evine taşınacak.

Portrenin ressamı Yeo'nun daha önce de başka kraliyet portreleri çizdiği, bunlardan birinin 2014 yılında Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın Cornwall Düşesi olduğu dönemde, diğerinin ise 2008 yılında merhum babası Edinburgh Dükü Prens Philip'in portresi olduğu belirtildi. Kraliyet ailesi tarafından paylaşılan gönderide portrelerin görüntülerine de yer verildi.

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RESİM CHARLES'IN HOŞUNA GİTTİ AMA...

Kralın törendeki neşesine bakılırsa portresini beğendiği görülüyordu ancak bu kıpkırmızı resim oldukça büyük bir tartışmaya yol açtı. Özellikle resmi kraliyet hesapları tarafından paylaşıldıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan portre birçokları tarafından beğenilmedi.

Kimileri Charles'ın tablosunu modern bulurken birçok kişi onun sanki cehennem ateşinin içinde resmedilmiş gibi göründüğünü söyledi

Daha doğrusu tuhaf bulundu. Birçok İngiliz kralları Charles’ı kırmızılar içinde gösteren bu portrenin rahatsız edici olduğu yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI: YOKSA CHARLES ÖLÜP CEHENNEME Mİ GİTTİ?

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Kraliyet ailesinin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının portreye yönelik hem olumlu hem de olumsuz tepkilerini dile getiren yorumlarıyla doldu taştı. Bazıları portreyi överken, bazıları da kırmızı arka planı eleştirdi ve birçoğu bunu cehennem gibi ve “rahatsız edici” bulduklarını söyledi.

Birçok Hollywood yıldızının da portrelerini çizen İngiliz ressam daha önce Charles'ın babası Prens Philip ve Kraliçe Camilla'nın da tablolarını yapmıştı

“Üzgünüm ama portresi Charles sanki cehennemdeymiş gibi görünüyor” yorumunu yapanların sayısı öyle çoktu ki ressamın kralı çoktan ölmüş ve cehenneme gitmiş gibi resmettiği fikri diğer yorumlara hakim geldi.

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ÇOK ACIMASIZ YORUMLAR YAPTILAR

Portre geleneksel olmaktan uzaklığıyla modern kabul edip beğenilse de bir kısım insan da bu kıpkırmızı resmin sanki Kral Charles’ı “sanki ateşli bir cehennemde yaşıyormuş gibi” gösterdiğini söyledi.

Resmi portreye yapılan en kötü yorum ise Charles’ın eli kanlı bir katil gibi gösterilmiş olduğuydu. Kraliyet karşıtı olup Charles’ı pek de sevmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı da resmi yorumlarken “Üzerine bir çift boynuz yapıştırınca yeraltı dünyasındaki şeytan gibi görünüyor” gibi acımasızca ifadeler kullandı…