Kolay deÄŸil... Bu tahtÄ± yÄ±llarca beklemiÅŸti: YÃ¼rÃ¼yecek hali olmazsa arabayla gÃ¶tÃ¼recekler

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Ã–nce Galler Prensesi Kate'in gizemli karÄ±n bÃ¶lgesi ameliyatÄ±, derken Kral Charles'Ä±n kansere yakalanmasÄ±, ailenin Ã¼zerindeki kara bulutlarÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Åžimdi bir yanda Kate Middleton'a ne olduÄŸu ve bunca aydÄ±r neden halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken bir yandan da Kral Charles'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu merak konusu.

Kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra sÄ±k sÄ±k halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Charles, bir sÃ¼redir ortalarda gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Tedavisi nedeniyle bazÄ± programlarÄ± iptal edilen Kral, son olarak yeni bir sÃ¶ylentiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

Ã–zetlemek gerekirse tÃ¼m dÃ¼nyada en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸiler sÄ±ralamasÄ±nda Kral Charles ile gelini Kate birbiriyle yarÄ±ÅŸÄ±yor.

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YILLARCA BEKLEYÄ°P TAHTA Ã‡IKTI AMA KEYFÄ°NÄ° SÃœREMEDÄ°

YÄ±llar boyunca bekleyip 70'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda tahta Ã§Ä±kan Charles hakkÄ±nda son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r konuÅŸulan bir ayrÄ±ntÄ± var.

Buna gÃ¶re Kral, aynÄ± zamanda Ã¼lkenin tahtÄ±nda oturan kiÅŸinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olarak da kutlanan Ã¶nemli bir askeri geÃ§it tÃ¶reni olan Trooping The Colour adlÄ± etkinliÄŸe her ne olursa olsun katÄ±lacak.

Buradaki "her ne olursa olsun" kÄ±smÄ± Kral'Ä±n kanser tedavisi ve buna baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili elbette.

Trooping The Colour adlÄ± etkinlik yÃ¼z yÄ±llardÄ±r bir gelenek olarak sÃ¼rÃ¼yor ve Ã¼lkenin tahtÄ±ndaki kiÅŸinin de doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanÄ±yor.

Bu askeri geÃ§it tÃ¶reninin en renkli kÄ±smÄ± ise kraliyet ailesinin Buckingham'Ä±n balkonuna Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± selamladÄ±ÄŸÄ± anlar.Â

HEP AT ÃœSTÃœNDE OLURDUÂ

Ä°ÅŸte Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n Charles'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na dayanarak Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Kral, tedavisi sÄ±rasÄ±nda ne yaÅŸarsa yaÅŸasÄ±n, durumu ne olursa olsun mutlaka o tÃ¶rene katÄ±lacak.Â

Genel olarak geÃ§it sÄ±rasÄ±nda Kral Charles ve oÄŸlu William, atlarÄ± Ã¼zerinde ve askeri Ã¼niformalarÄ± iÃ§inde yer alÄ±yor o tÃ¶rende. Yani yÄ±llardÄ±r olan bu.Â

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Fakat iddialara gÃ¶re Charles'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu bu yÄ±l buna izin vermeyebilir. Yine de Kral, o tÃ¶rene katÄ±lma konusunda son derece kararlÄ±.Â

SON KARARI DOKTORLARI VERECEK

Hatta bu konuda daha ÅŸimdiden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve planlanan bir yÃ¶ntem var. Kral'Ä±n at sÄ±rtÄ±nda oturmak yerine tÄ±pkÄ± annesinin son dÃ¶nemlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¶reni hazÄ±rlanacak bir podyumda izlemesi.

Yani Kral Charles, eÄŸer saÄŸlÄ±k durumu izin vermezse tÃ¶ren alanÄ±na bir atlÄ± arabayla gidip sonra da kendisi iÃ§in hazÄ±rlanan podyumda oturabilir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak tÃ¶rende durumun ne olacaÄŸÄ±nÄ± doktorlarÄ±n kararÄ± belirleyecek.Â

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Trooping The Colour etkinliÄŸi iÃ§in 15 Haziran tarihi belirlenmiÅŸ durumda.

Bu etkinliÄŸin geÃ§miÅŸi 17'nci yÃ¼zyÄ±la dayanÄ±yor YÄ±lÄ±n en Ã¶nemli askeri geÃ§it tÃ¶reni olan etkinliÄŸe binin Ã¼zerinde asker, mÃ¼zisyenler ve 200 tane de at katÄ±lÄ±yor.

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KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda son kez Trooping The Colour etkinliÄŸine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ondan birkaÃ§ ay sonra da hayata veda etti.

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