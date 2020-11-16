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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Korona partisini polis bastı: 150 kişiye para cezası

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Sosyete ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy’deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı. İş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Yeniköy’deki villasında bir parti düzenlemişti. Parti skandalıyla gündemden düşmeyen Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy’deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti. Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı. Polis baskını sonrası gazetecilerine görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Karaloğlu’nun özel şoförlü otomobiline binerek villadan ayrıldı.

 

 

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