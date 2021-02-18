Korcan Kol: Oyuncu olmak için kağıt topladım

İlk projesiyle adını geniş kitlelere duyuran Korcan Kol, oyuncu olmak için yaşadığı zorlukları anlattı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan 20 yaşındaki oyuncu kısa sürede üne kavuştu. 1.90 boyundaki Kol, İstanbul'da doğdu. Beslenme, vücut geliştirme ve kickboks sporları yaptı. Suedacilstudio'da oyunculuk eğitimi aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncu kameraların karşısına ilk kez 2019 yılında Aleyna Tilki ile geçti. “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde “Emin” karakterine hayat veren Kol verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

“Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştım. 13 yaşımdan bu yana sürekli oyunculuk için çok çabaladım. Oyuncu olmak o kadar çok istiyordum ki bazen kazandığım para kurs için yeterli olmuyordu. Kurslara param yetmesi için şapkamı takıp sokakta kağıt topladım. Gece kulüplerinde garsonluk yaptım. Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil.”

HEPSİNİN HİKAYESİ FARKLI

Günümüzde oyuncu olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Üne kavuşmak, ülke çapında tanınmak önceden sadece televizyon ekranından geçiyordu şimdi durum değişti. Artık sosyal medya aracılığıyla da birçok ünlü katıldı hayatımıza. Ama bu işe sıfırdan başlayıp şöhretin zirvesine çıkmak sanıldığı kadar kolay değil. Ekranlarda izlediğimiz yıldız isimler bugünlere kolay gelmediklerini söylüyorlar. Biz de onların oyunculuk yolculuklarını sizler için topladık...

SINAVA GİZLİCE GİRDİ

Ekranların sevilen isimlerinin başında gelen Ayça Bingöl yıllardır kulis tozu yutan isimlerden. Bingöl, 1990'ların sonundan bu yana da TV dizilerinde rol alıyor. Ama o da eğer ailesini dinlemiş olsaydı bugün kimse onu tanımayacaktı. Belki de bambaşka bir iş yapıyor olacaktı. Ailesi Bingöl'ün oyuncu olmasına öyle çok karşı çıkıyormuş ki güzel oyuncu konservatuar sınavına bile onlardan gizli katılmış. Ayça Bingöl, ortaokul ve lise yıllarında da okulda sahnelenen bir çok oyunda rol almış. Ondan sonra da kopamamış oyunculuktan.

Sonunda ailesi de onun isteğine boyun eğince Bingöl de kariyerini kendi istediği alanda şekillendirdi. Birçok yapımda rol alan Bingöl'ün yıldızı Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı 'Cemil'e karakteriyle parladı. Dizi de Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşan Bingöl'ün yaşadıkları izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu 2016 yılında anne oldu. Aylin ve Leyla adını verdiği iki kız çocuğuna sahip olan Bingöl bir süreliğine setlere ara verdi. Üç yılın ardından ekranlara dönen başarılı oyuncu en son 'Kardeş Çocukları' dizisiyle izleyiciyle buluştu.



HAYATI BİR GECEDE DEĞİŞTİ

Çağatay Ulusoy, onun hikayesi diğer oyunculardan biraz daha farklı... Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türk televizyonlarının en önemli oyuncularının izinden gitti Ulusoy... Henüz 20 yaşındayken Best Model Of Turkey yarışmasına katıldı. Yakışıklılığı ve düzgün fiziğiyle yarışmada birinci oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'da yalnızca beş dakikada duyurdu bütün Türkiye'ye adını. Hayatı o gün değişti Ulusoy'un! Programdan hemen sonra Hazal Kaya ile başrolünü paylaşacağı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden teklif aldı yakışıklı oyuncu. İlk projesinde büyük başarı yakalayan Ulusoy, sırasıyla Medcezir ve İçerde dizileriyle ününe ün kattı. Orta Doğu'da da adını duyuran Uusoy ekranların en sevilen isimlerinden.

YAŞAM TARZIMA UYMAYAN ROLLERİ GERİ ÇEVİRDİM

Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu Ezgi ile Yaz Sabahı programı ile tanındı. Aslında İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği mezunu olan Sertel muhafazakar bir ailenin kızı. Henüz 7 yaşındayken Kur'an okumayı öğrenen Sertel'in ailesi başlarda onun oyuncu olmasını hiç istememiş. Hatta Sertel, önerilen bir çok diziyi de yaşam biçimine uymadığı için geri çevirmiş. Ama sonra kendi kişiliğine uyan roller de gelmiş Sertel'e. Onu tüm Türkiye, Tek Türkiye dizisindeki Zeynep öğretmen karakteriyle tanıyor.

Memleket Hikayeleri-Anamas, Ayrılık, Kumarbazın Karısı, Tertemiz, Memleket Hikayeleri-Benden Sevdalı mısın?, Yağmurdan Sonra, Memleket Hikayeleri - Molla Ahmed, Acı Hayat, Üç Kadın, Cennet Mahallesi, Kalp Gözü, Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Ezgi Sertel'in rol aldığı diğer yapımlar. 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan Ezgi Sertel zorlu bir hamilelik sürecinden sonra Ocak 2020'de ikizlerini kucağına aldı. Çift bebeklerine Tibet ve Mert ismini verdi. Ünlü sunucu şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar' programıyla ekranda boy gösteriyor.

BABAM OYUNCU OLMAMI HİÇ İSTEMEDİ

Tarık Pabuçcuoğlu'nun kızı Zeynep de "baba mesleğini" seçmeye karar verdiğinde en büyük tepkiyi ondan göreceğini belki de düşünmemişti. İşletme eğitimi gördükten sonra gönlünde yatan aslanın tiyatro olduğunu fark eden Pabuçcuoğlu, Şahika Tekand'dan ders aldı. Bir Dilim Aşk, Kapıları Açmak ve Araf gibi yapımlarda oynadı Zeynep Pabuçcuoğlu. Ama oynadığı hiçbir rolde babasının etkisi olmadığını söylemeyi de ihmal etmiyor. "Babam oyuncu olmamı hiç istemedi" diye anlatıyor.

Pabuçcuoğlu "Bizim eskilerden gelen bir sanayici tarafımız vardı, onun rahatlığıyla babam oyunculuğunu istediği gibi yaptı. Ama meslek edindiğin zaman maddi olarak kazanç çok zor. Yaptığım işlerde, aldığım rollerde babamın hiç parmağı yoktur" diye konuşuyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu en son Aile Reis'i dizisinde Betül karakterine hayat vermişti.

KOCASI OYUNCU OLMASINI İSTEMEDİ

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu'nun öyküsü ise biraz daha farklı. Onun oyuncu olmasını istemeyen annesi ya da babası değil bir boşandığı eşi. Üstelik Dermancıoğlu hep hayalini kurduğu bu mesleğe başladığında 40 yaşındaydı. Dermancıoğlu dizi ve boşanma sürecini "Dizideki rolü boşandıktan sonra aldım. Boşandım ve oyuncu oldum gibi bir durum yok elbette. Ama eski eşim oyuncu olmamı istemiyordu. Bu da ilişkimizi zedelemiştir mutlaka. Bir noktada dünyalarımız ayrıldı. Ama ben çok şikayetçi değilim değişik durumların içinde olmaktan. Ne isteyip istemediğini daha iyi anlıyor insan" sözleriyle anlatmıştı.

Önce Avrupa Yakası'nda üstlendiği küçük bir rol sonrasında bir kısa film ve sonra da Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes Yenge karakteri. Dermancıoğlu ekranın unutulmayan 'antipatik' karakterlerinden biri olan Mukaddes Yenge'yi seyircinin hafızasına kazıdı. Daha sonra birçok başarılı projede yer alan Dermancıoğlu adından söz ettirmeye devam ediyor.

ANNEM KÖTÜ YOLA DÜŞECEĞİMDEN KORKTU

Sevil Uyar'ın da gösteri dünyasına adım atması çok kolay olmamış. Uyar pırıltılı dünyaya mankenlikle adım atmış. Ama asıl amacı mankenliği oyunculuk için bir basamak olarak kullanmakmış. Zaten annesi de onun okuyup muhasebeci olmasını istiyormuş. "Çünkü" diye anlatıyor Sevil Uyar "Annem, mankenlik yaparsam benim kötü yola düşeceğimden korkuyordu. Ben de annemin yanından kaçıp İstanbul'a ablama geldim.

Ayla Algan, Şahika Tekand ve Meltem Cumbul'dan dersler alan Uyar'ın en büyük derdi ise kendisine hep zengin ve kötü kız rolleri teklif edilmesi. Oysa o çok farklı karakterleri de canlandırabileceğini düşünüyor.

BABASINI ÜZMEMEK İÇİN İŞLETME OKUDU

Gönül Dağı dizisinde rol alan Nehir Erdoğan oyuncu olmak konusunda fazladan çaba gösteren ünlülerden. Ailesi onun oyunculuk yapmasına izin vermemiş, hatta İstanbul'a taşınmasına bile izin vermemişler. Erdoğan, Kelebek'e verdiği röportajda "İşletme okumak zorundaydım" diye anlatıyordu Erdoğan "Sonra okulu tam zamanında dört yılda bitirdim". Bunun nedeni de o üniversiteye devam ederken kansere yakalanan babasını üzmemekmiş.

BİR KIZ HAVA KARARINCA EVE GİRMEZ

Kariyerinin başında verdiği cüretkar pozlarla çok konuşulan Vildan Atasever de oyuncu olabilmek için ailesine özellikle de babasına karşı çok mücadele vermiş. Emekli baş komiser olan babasının çok disiplinli olduğunu söylüyor Atasever. Babasına oyuncu olmak istediğini söyleyince onun kendisine "Bir kız hava karardıktan sonra eve girmez" dediğini hatırlatıyor.

Atasever'in üzüldüğü tek nokta gençlik yıllarında oyunculuk konusunda fazla ısrarcı olup cahilce davranması ve ailesini üzmesi. Atasever bir de kariyerinin ilk yıllarında verdiği cüretkar pozlar yüzünden de çok pişman: "Tabii ki pişmanım çünkü o fotoğrafları verirken babamı düşünebilirdim. Onları üzmemem gerekirdi ama oldu işte. Engel olamadım o zaman olan olaylara" diye konuşuyor.

Güzel yıldız babasıyla oyunculuk hakkında hiç konuşmadığını da söylüyor. Oynadığı hiçbir diziyi ya da sinema filmini de babasıyla birlikte izlememiş Atasever. Ama oyuncuyu rahatlatan önemli bir nokta var. O da babasının, mesleğini ne kadar sevdiği biliyor olması.