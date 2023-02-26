Konser geliri depremzedelere

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BAYHAN Müzik ve Organizasyon mart ayında Türkiye ve Almanya’da gerçekleşecek olan konserlerinin gelirlerini afet bölgesindeki insanların iyi şartlarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktaracağını açıkladı: “Afetin ilk anlarından itibaren, bölgede yaraları sarmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve bu zor günlerinde yanlarında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını birlikte saracağız. Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktaracağız. Bu dönemde hep birlikte iyileşeceğiz.”



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Funda Arar , “Birlikte Söyleyelim mi?” konser serisi kapsamında 3 Mart Cuma Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 4 Mart Cumartesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 25 Mart Cumartesi akşamı ise Bursa Merinos AKKM’de. Teoman 3 Mart Cuma akşamı Ankara’daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 4 Mart Cumartesi gününde Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde.- Nilüfer, 15 Mart’ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.-Kalben, 9 Mart’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesinde.- Teoman, Gripin, Sena Şener ve Tuğkan 11 Mart’ta depremzedeler için Almanya’da düzenlenecek Live From Berlin Fest kapsamında Verti Music Hall’de olacak.

Eğitimlerini bağışlanacak

HAYAL Kahvesi, If Performans, Hayal Kahvesi, Holly Stone, Sponge Pub, 6:45 KK, The Mask Beach’in de aralarında olduğu eğlence mekânları “Her bilet bir gelecek” sloganıyla depremzedeler için yardım konseri kampanyası başlattı. Mekânlarda gerçekleşecek konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.



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Etkinlik kapsamında 38 konser gerçekleşecek ve Cem Adrian, Yüksek Sadakat, Leman Sam, Bulutsuzluk Özlemi, Canozan, Madrigal, Batu Akdeniz, Nez, Pera, Mansur Ark, Yaşlı Amca, Soft Analog, Ragga Oktay gibi sanatçılar sahne alacak.

Perde onlar için açılıyor

behzat ve Süheyl Uygur’un başrolünde yer aldığı “Süt Kardeşler” oyunu, 9 Mart akşamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde perde açacak. Behzat Uygur, sosyal medya hesabından bilet gelirini bağışlayacaklarını duyurdu: “Oyunumuzun tüm geliri afet bölgesindeki depremzedelere aktarılacak. Biletleri biletix.com ve biletinial.com adreslerinden temin edebilirsiniz.”



Burak Sergen ve Duygu Gökhan’ın rol aldığı “Yanlış Çift”, dün Eskişehir’de perde açtı. Oyunun yapımcısı Bam Yapım, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını söyleyerek depremzedelere bedava bilet imkânı sunduğunu açıkladı: “Bam Yapım şehirlerini terk etmek zorunda kalıp yeni bir hayata adapte olma çabasındaki depremzedelere sanatın kapılarını ardına kadar açıyor.”