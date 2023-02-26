Konser geliri depremzedelere

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BAYHAN Müzik ve Organizasyon mart ayında Türkiye ve Almanya’da gerçekleşecek olan konserlerinin gelirlerini afet bölgesindeki insanların iyi şartlarda yaşaması için gerekli olan alanlara aktaracağını açıkladı: “Afetin ilk anlarından itibaren, bölgede yaraları sarmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve bu zor günlerinde yanlarında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını birlikte saracağız. Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktaracağız. Bu dönemde hep birlikte iyileşeceğiz.”
Eğitimlerini bağışlanacak
HAYAL Kahvesi, If Performans, Hayal Kahvesi, Holly Stone, Sponge Pub, 6:45 KK, The Mask Beach’in de aralarında olduğu eğlence mekânları “Her bilet bir gelecek” sloganıyla depremzedeler için yardım konseri kampanyası başlattı. Mekânlarda gerçekleşecek konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.
Perde onlar için açılıyor
behzat ve Süheyl Uygur’un başrolünde yer aldığı “Süt Kardeşler” oyunu, 9 Mart akşamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde perde açacak. Behzat Uygur, sosyal medya hesabından bilet gelirini bağışlayacaklarını duyurdu: “Oyunumuzun tüm geliri afet bölgesindeki depremzedelere aktarılacak. Biletleri biletix.com ve biletinial.com adreslerinden temin edebilirsiniz.”